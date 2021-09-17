Топ-менеджер спрогнозировал новый рост цен на голубое топливо в Европе

Россия обладает самыми большими в мире запасами газа. Их хватит более чем на 100 лет. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая сегодня на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

По его данным, некоторые месторождения, которые сейчас госконцерн обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года.

"Мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", – цитирует РИА "Новости" топ-менеджера.

Также Миллер указал на очень большие перспективы поставок голубого топлива по российским газопроводам. По его словам, с крупных месторождений монополиста в Восточной Сибири - Чаяндинского и Ковыктинского – транспортировка сырья составила пока всего четверть от общего объема запасов, один из четырех триллионов кубометров, сообщает телеканал "360".

Кроме того, глава "Газпрома" предрек новые рекорды цены на газ уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что Европа отстает по темпам закачки топлива в свои хранилища и уже совершенно понятно, что до наступления зимнего сезона такое отставание не наверстать. Континент "войдет в зиму с дефицитом – вопрос только с каким объемом дефицита", добавил Миллер.

Напомним, на этой неделе цена газа достигала отметки в рекордных $946 за тыс кубов.