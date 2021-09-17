Перешли на дрова: взвинченные цены на газ вернули украинцев в прошлое

Перешли на дрова: взвинченные цены на газ вернули украинцев в прошлое
Фото: Olena Khudiakovaukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Бедные люди вынуждены обогреваться подручными средствами

Ситуация в украинском государстве вызывает большие опасения у всего цивилизованного мира. Киевский режим продолжает ввергать страну в нищету. Так, из-за бесконтрольного роста цен на газ жителям приходится обогреваться, кто как может. Далеко не всем незалежным по карману покупка дорогостоящих кубометров газа.

О печальном положении дел в добившейся "независимости" стране рассказал местный депутат Алексей Кучеренко. Представитель Верховной рады во всю мощь легких трубит о больших проблемах Украины. Парламентарий уже поделился своим мнением в эфире местного телеканала "1+1".

В беседе с украинским изданием "Апостроф" Кучеренко развил свою мысль и рассказал о ситуации в украинском государстве без каких-либо прикрас. Оказалось, что некоторые села натурально перешли на дрова. То есть то, что раньше было предметом страшилок и анекдотов, постепенно становится реальностью украинского обывателя. В некоторых поселках существенная часть людей топит печки с помощью дерева.

"В тех же Лубнах 40% населения уже на дровах", – делится ужасающими подробностями парламентарий.

Кучеренко уверен, что в будущем ситуация только ухудшится. Суммы в платежках несчастных украинцев будут расти. Так что все заверения украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что рост цен на газ остановлен, представляются парламентарию фикцией. Незалежная продолжает погружаться в бездну отчаяния и безденежья.

Источник: Апостроф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость311651
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Тут, какой-то укробес заявлял, что собственного газа укросрани хватит на зиму, чет не лезет в комменты, чтобы опять, с пеной у рта, заявить тоже самое
Гость308387
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Пусть снимают с головы обычные кастрюли и надевают мультиварки. Они с подогревом.
М
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а мы.читатели утра сразу скзали - запасайтесь кизяком мохнатые какложопики,закапывайтесь глубже в землю (готовьтесь к земле) прыжки уже не помогут согреться
но свидомиты не верили,типа,пронесет.зима будет теплой
и вот,карачун пришел,здраствуй дедушка бидон,тррр,дедушка мороз..
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