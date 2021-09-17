Рекордно высокие цены на газ вынуждают Европу сокращать производство - Bloomberg

Рекордно высокие цены на газ вынуждают Европу сокращать производство - Bloomberg
Фото: Alona_nikolaievych / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Энергоемкие отрасли стали уменьшать потребление голубого топлива

Рекордно высокие цены на газ в Европе вынуждают некоторые предприятия сокращать производство. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в то время, как мировая экономика начала восстанавливаться после эпидемии коронавируса, из-за практически безостановочного роста стоимости голубого топлива на европейском рынке энергоемкие отрасли стали уменьшать потребление сырья.

Так, сегодня норвежский производитель удобрений Yara International ASA заявил, что сокращает производство аммиака из-за рекордно высоких цен на газ. Это произошло после того, как американский производитель удобрений CF Industries объявил, что останавливает два завода в Великобритании из-за затрат на электроэнергию.

Хранилища по всей Европе отчаянно нуждаются в заполнении сырьем в преддверии зимних холодов. Кроме недопоставок топлива по трубопроводам, на континент не идет и американский сжиженный природный газ, объемы которого по-прежнему являются приоритетом для Азии.

Как заявил изданию исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, цены могут оставаться высокими в течение нескольких недель. Об этом, кстати, сегодня предупреждал и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Напомним, ранее в сентябре стоимость голубого топлива приближалась к отметке в $1000 за тысячу кубометров.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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