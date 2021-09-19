Зимой ситуация в стране может стать катастрофической

На фоне рекордного роста биржевых цен на газ Киев "подставился", отказавшись от прямых закупок голубого топлива у "Газпрома". В связи с этим не исключено, что ближе к зиме украинские власти поднимут вопрос о возобновлении контракта с российским газовым гигантом, считает депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.

Он полагает, что с наступлением холодов ситуация с отоплением в стране станет катастрофической – в декабре и январе, в зависимости от температуры, объемов газа будет не хватать физически.

Депутат заявил, что с 99% вероятностью Украина начнет испытывать проблемы с в генерации электроэнергии.

"Потому что не хватает трех миллионов тонн угля, и нам придется просить электроэнергию знаете у кого?", – приводит его слова РИА "Новости", сказанные в эфире "Первого независимого".

Напомним, с 2015 года Украина отказалась от прямых закупок российского газа. Фактически топливо из России все так же поступает на территорию страны, однако идет через Европу по более дорогой закупочной цене. В последнее время из-за дефицита газа в европейских хранилищах цена на фьючерсы доросла до рекордных значений.

Тем не менее, пока возвращаться к прямым закупкам у "Газпрома" на Украине не намерены. По словам киевских властей, они не могут пойти на такой шаг из-за угрозы энергетической безопасности страны.