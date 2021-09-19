"Предсказуемость" Кремля привела к неожиданным решениям зарубежных инвесторов - Bloomberg

"Предсказуемость" Кремля привела к неожиданным решениям зарубежных инвесторов - Bloomberg
Svancara Petr/www.globallookpress.com
Рынок демонстрирует рекордный рост, считают журналисты

Зарубежные инвесторы не обращают внимание на текущую политическую ситуацию в Российской Федерации. Несмотря на поддерживаемый Западом образ авторитаритарных и подавляющих политических оппонентов органов государственной власти, бизнес не собирается уходить из РФ – фондовый рынок достиг рекордных значений, а российская валюта продолжает набирать оборот. Во многом, считает Bloomberg, роль играет "предсказуемость" Кремля.

Таким образом, российские рынки наращивают денежные обороты, невзирая на "изгнания и тюрьмы лидеров оппозиций". И столь устойчивая позиция вызвана, на взгляд западных аналитиков, стремлением Центробанка обуздать инфляцию, консервативными методами в фискальной политике, восстановлением цен сырье и условиями для ослабления американских санкций.

"Имея так много причин для оптимизма, инвесторы не обращают внимания на политическую ситуацию и даже рискуют остаться без внимания в своих экологических, социальных и управленческих соображениях", – говорится в материале.

Как отмечает источник, Россия зарекомендовала себя среди инвесторов весьма предсказуемой средой, где невелик риск внезапной смены государственной власти или смены текущего политического курса. Не последнюю роль играет в этом повышение ключевой ставки главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, которую Bloomberg назвал "ястребиным политиком".

"Трейдерам нравится ее уверенность в возможности дальнейшего роста. Рубль в этом году показал наилучшие результаты среди аналогов из развивающихся стран. Иностранное владение облигациями впервые с апреля превысило 20%. Инвесторы теперь требуют всего 148 базисных пунктов сверх доходности казначейских облигаций для владения долларовыми облигациями России", – говорится в материале.

С начала текущего года индес Мосбиржи поднялся на 23 процента, достигнув в сентябре рекорда. Долларовые показатели также поднялись за год на 26% – по мнению западных аналитиков, в сравнении с показателями остальных развивающихся рынков, приведенные числа демонстрируют стремительный рост.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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