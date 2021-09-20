Стоимость голубого топлива в ЕС останется запредельно высокой до весны 2022 года

Европейцы сами виноваты в том, что им стало не хватать поставок газа и цены на топливо резко повысилось. Н это указал глава департамента энергетических проектов международной сети FinExpertiza в Венгрии Мате Тот.

В последнее время страны ЕС под давлением экоактивистов взяли курс на изменение своей энергетической политики: останавливают разработку собственных месторождений углеводородов, переходят на возобновляемые источники. В итоге отлаженная система поставок нарушена, что привело к дефициту газа.

"Ситуация связана с интенсивной экологизацией по всей Европе, снижением добычи, резким увеличением стоимости квот на выбросы CO2",

– указывает эксперт Мате Тот.

По его оценке, негативную роль сыграло и то, что в Европе многие рассчитывали на повторение прошлогодней ситуации, когда цены на газ заметно просели. Поэтому после зимы европейские компании не спешили заполнять хранилища, ожидая очередного сезонного снижения цен.

Но в этот раз получилось по-другому. Поставок СПГ стало меньше, поскольку те же США предпочли везти сжиженный газ в Азию, где давали лучшую цену. "Газпром" тоже решил не выходить за рамки контрактов, так как страны-транзитеры типа Украины выставили высокие тарифы на прокачку дополнительных объемов газа. В итоге в преддверии зимы газовые хранилища Европы оказались незаполненными и на фоне дефицита цены поползли вверх: на прошлой неделе стоимость 1 тысячи кубов доходила до 950 долларов, передает "Прайм".

Такая ситуация может продлиться до весны 2022 г., допускает венгерский эксперт. Скорректировать цены может теплая зима и запуск "Северного потока-2". Этот российский газопровод уже готов, но для запуска в эксплуатацию необходимо провести ряд бюрократических процедур, которые могут продлиться до Нового года и даже дольше. О том, что европейцы сами себя наказывают, затягивая с подачей газа по "СП-2", им уже указывали специалисты.

Ранее в Киеве заявили, что в случае нехватки топлива на Украине готовы прекратить транзит в Европу, чтобы обеспечить заполняемость внутренних газовых сетей.