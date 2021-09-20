Ситуация на европейском рынке близка к критической

Эксперты энергетического гиганта "Газпром" приняли решение не бронировать в октябре дополнительные объемы транспортировки голубого топлива через украинскую территорию. На фоне такого шага российской корпорации энергетический рынок Европы замер в ожидании. Как известно, цены на газ в Евросоюзе день ото дня ставят новые рекорды.



О решении крупнейшего отечественного экспортера газа пишет издание "Прайм" со ссылкой на сведения профильной венгерской торговой платформы.

Сообщается, что 20 сентября на аукцион были выставлены дополнительные объемы транспортировки газа через украинское государство в размере 9,8 миллиона кубометров голубого топлива в сутки. Однако "Газпром" решил воздержаться от такого "заманчивого" предложения.

Также энергетический гигант забронировал на будущий месяц только треть мощностей польского транзита. Нашей корпорации предлагали транспортировку 88 миллионов кубометров в сутки, однако "Газпром" забронировал только 31 миллион кубометров, отмечает издание Eadaily.

Такое решение энергогиганта тут же подстегнуло очередной взлет биржевых котировок газа. По данным лондонской биржи ICE, стоимость голубого топлива на начало торгов 20 сентября подскочила выше 900 долларов за тысячу кубометров.

Кстати, недавно в Европе озвучили "истинную" причину резкого подорожания газа. По мнению некоторых экспертов, Евросоюз зря взял курс на изменение своей энергетической политики под давлением экоактивистов.