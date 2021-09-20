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В ближайшем будущем доллар может оказаться на свалке истории, считает экономист Валентин Катасонов. Из-за обвала мировой пирамиды долгов американская национальная валюта утратит свое былое значение в современной мировой финансовой системе.
В результате экономических потрясений мировому сообществу придется, вероятно, вернуться к старой единой мере стоимости. Особенно учитывая тот факт, что современная система себя исчерпала. На смену доллару придет золото, поэтому экономист рекомендует закупаться драгоценным металлом, а не иностранной валютой.
Уже в скором времени золото вернет себе прежний статус, вновь став эталонным активом. Вероятнее всего, это случится в тот момент, когда доллар перестанет быть мировой резервной валютой. После этого запустится процесс исключения американской валюты из структуры ЗВР во всех центральных банках.
При этом в будущем цена драгоценного металла будет только увеличиваться. Так что сейчас – наиболее подходящий момент для того, чтобы начать вкладывать деньги в золото.
Напомним, что на днях доллар достиг минимального значения за прошедшие два с половиной месяца. При этом эксперты считают, что потеря позиций американской валюты связана с решением Центробанка о повышении ключевой ставки.
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