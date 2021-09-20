Закупочные цены на электроэнергию и газ в Европе бьют рекорды

"Цена на газ в ЕС достигла рекордной отметки – из-за нехватки газа, вызванной сокращением поставок голубого топлива "Газпромом" в страны Евросоюза, цена на электроэнергию на британском спотовом рынке выросла на 700%", – приводит слова Сергея Сумленного, эксперта по Восточной Европе, немецкий Tagesspiegel. По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин отказывается продавать больше газа через Украину и настаивает на прокачке голубого топлива по маршруту газопровода "Северный поток – 2".

"Украина предупреждала об этом, но Ангела Меркель сознательно игнорировала эти предупреждения", –

продолжает Сумленный, бывший глава представительства немецкого фонда Генриха Бёлля на Украине. Большой вопрос состоит в том, затеяла ли Россия эту игру, чтобы вынудить запустить "Северный поток-2", однако есть и объективные причины стремительного взлета цен на газ, пишет Tagesspiegel.





В настоящее время оптовая цена газа превышает 70 евро за мегаватт-час, тогда как в период коронакризиса она составляла лишь порядка 5 евро. Европе не хватает газа, так как крупные газохранилища оказались нетипично пусты для этого времени года. Спрос, снова выросший после снятия многих коронавирусных ограничений, уже не может быть удовлетворен по прежним низким ценам.

"Высокая цена на газ обусловлена в первую очередь неожиданно сильно выросшим мировым спросом", -

говорит Ганнс Кёниг из базирующейся в Берлине аналитической компании Aurora Energy Research.

"Цены на сжиженный природный газ, который доставляется морским путем, резко выросли во всем мире из-за сильно выросшего спроса в Азии. Другой важной причиной дефицита голубого топлива в Европе является то обстоятельство, что российский газ поступает не в тех объемах, которые ожидали рынки", – отмечает Том Марзек-Мансер, аналитик консалтинговой компании ICIS в Лондоне. По его словам, пропускная способность трубопроводов не является проблемой. В Белоруссии и Польше, а также на Украине по-прежнему доступны значительные мощности для прокачки газа.





Говоря о нынешних высоких ценах на газ, не следует сбрасывать со счетов и сбор за выбросы CO2. С политической точки зрения, цена на CO2 определяется директивами Европейской комиссии по защите климата, которая намерена уменьшить предложение, чтобы поскорее сократить выбросы углекислого газа в ЕС. Это, в свою очередь, ведет к изменению спроса с угля на газ, который имеет преимущество перед углем, а также другими горючими полезными ископаемыми по уровню выбросов CO2.