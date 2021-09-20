Цены увеличиваются в первую очередь из-за растущих затрат производителей

Подоспевший осенний урожай лишь на время затормозил рост цен на продукты питания и другие потребительские товары. Сегодня цены на еду снова растут, и по итогам последней отчетной недели, стоимость продуктов из корзины Росстата возросла на 0,16%, что вдвое превосходит результаты предшествующей ей недели.

Кажущаяся на первый взгляд незначительной, цифра в 0,16% не должна порождать иллюзий, так как она учитывает все продукты питания, включающие дешевеющие зерно, овощи и фрукты нового урожая. Без учета этого фактора, рост цен составляет уже 0,43% за неделю, что является рекордом с апреля. Таким образом, вместо привычной сезонной продовольственной дефляции, мы видим только рост цен.

Мясо и космические высоты

Самое печальное заключается в том, что лидером нынешнего роста цен на еду становится мясо и мясные продукты, доступность которых традиционно является мерилом уровня благосостояния населения.

По последним данным, говядина подорожала на 0,82% вторую неделю подряд, что соответствует годовому темпу роста в 42%.

Несколько лучше обстоят дела со свининой, где рост цен ускорился только до 11,78% в годовом выражении. Впрочем, это все равно больше июньских данных, когда прирост цен был ниже 7% в годовом выражении. Наиболее доступное для населения куриное мясо подорожала за неделю на 0,4%, и стоит уже на 21,2% дороже, чем в прошлом году.

В чем причина?

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, мясо (свинина, говядина, баранина, мясо кур, индейка) дорожает в первую очередь из-за растущих затрат производителей. Так, с начала года цены на зерно выросли на 20-30%, при том, что именно пшеница, ячмень и овес (а также их производные) являются основой для откорма животных на мясо.

"Это главная статья затрат производителей, – пояснил Артем Деев "Утро.ру". – Кроме того, стоимость ветеринарных препаратов (часть которых закупается за рубежом) увеличилась на 40-50%, подорожали комбикорма и премиксы (кормовые добавки), витамины, упаковка (полиэтилен, бумага, картон), увеличилась стоимость логистики. Все это не могло не сказаться на конечной цене мяса, тем более сейчас начинается сезон массового забоя скота, в магазины поступает новая продукция, чья себестоимость значительно выше прошлогодней".

Для потребителей, по словам эксперта, показателем инфляции, конечно же, являются цены в магазинах. Так ритейл добавляет к ценам производителей еще и свою наценку на мясо (учитывая свои затраты на продажу товаров), и все это формирует ощутимый рост конечной стоимости продуктов.

По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, причины для роста стоимости мяса точно такие же, как и для остальных продовольственных товаров – это усиление общей инфляции из-за финансового кризиса, вызванного пандемией.

"Производителям нужно компенсировать затраты на заработные платы, закупку нового оборудования, кормов и лекарственных средств, новых племенных животных, коммунальные платежи, топливо и прочие расходы, которые нужно ежемесячно оплачивать (все это также растет в цене), поэтому заводы вынуждены увеличивать стоимость готовой продукции", – повторяет эксперт слова своего коллеги Артема Деева.

Вернутся ли цены обратно?

Четкого и однозначного ответа на этот вопрос нет. По словам Павла Сигала, у магазинов тоже есть своя наценка и затраты, поэтому серьезного снижения цен ждать пока не приходится, хотя осенью покупатели могут выгодно закупить продовольствие на сезонных распродажах, в которых участвуют фермерские хозяйства.

"Обычно участникам ярмарок выходного дня не нужно оплачивать какие-то вносы или аренду, поэтому стоимость товаров ниже, – говорит Сигал. - Кроме того, россияне и так ежегодно делают заготовки продовольствия перед холодным временем года, зимой спрос на мясную продукцию снижается, а магазины часто делают акции и дают скидки на популярные товары".

Для снижения цен важно сокращение затрат производителей, - считает Артем Деев. Но пока непонятно, когда это может произойти – инфляция растет во всем мире, стоимость продуктов питания поднимается не только в России, но и в США, Европе и Азии.

"Везде происходят одинаковые процессы, которые стали следствием пандемии, разрыва логистических цепочек, нарушения стабильного производственного цикла в разных отраслях", – говорит он.

Все это приводит к выводу, что возвращения цен на мясо (как и всех остальных потребительских цен) к прежним уровням ждать не стоит. Скорее всего, в стремительно меняющемся мире мы имеем дело с новой, измененной реальностью. И в ней роль и значение продуктов питания совсем иные, нежели в нашей "прошлой жизни", к которой можно отнести период до начала пандемии. Это означает, что мясо будет и дальше оставаться дорогим, а для многих и вообще не доступным. Как и многие другие продукты.