Забросать Россию санкциями: почему прибалты требуют расследования против "Газпрома"

Забросать Россию санкциями: почему прибалты требуют расследования против "Газпрома"
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Противники "Северного потока - 2" придумали новую схему

Претензии депутатов Европарламента из Прибалтики и Польши, потребовавших антимонопольного расследования против "Газпрома" из-за повышения цен на газ, которые взлетели с начала 2021 года на 300%, абсурдны. Цель парламентариев – показать, что российская сторона якобы использует газ в качестве энергооружия против ЕС, заявил эксперт в сфере эрнергетики Игорь Юшков.

Как отмечает источник, группа парламентариев потребовала от Еврокомиссии расследования против российской кампании, заявив, что "Газпром" спровоцировал на газовом рынке ситуацию в виде рекордного подорожания электроэнергии. Фактически логика депутатов такова, что рост спроса на газ на азиатском и европейском рынках, низкая заполненность местных хранилищ из-за жаркого лета и сокращения поставок СПГ – все факторы, послужившие повышением цен – вина "Газпрома".

Юшков уверен, что в таком случае необходимо провести расследование в отношении всех участников рынка СПГ – в отсутствие этого энергоресурса цены на европейском рынке поднимались все выше на протяжении целого года. Китай раньше всех начал восстанавливаться после пандемии. Логично, что в условиях растущей экономики и промышленности потребление растет.

"Естественно, цены в Азии еще выше, все хотят больше заработать и отправляют газ туда. Так что сначала нужно провести расследование против США, Норвегии, Катара, Алжира и Нигерии. Как они только посмели направлять свой газ туда? Это законы рынка. Газ идет туда, где выше цены", – отрезал Юшков.

Однако, указал эксперт, у таких обвинений имеется реальная подоплека. Общее заявление США и ФРГ по "Северному потоку – 2" содержит пункт о том, что Берлин обязуется ввести санкции в случае использования Россией газа в качестве оружия. Теперь европарламент пытается подтолкнуть Европу к принятию политических решений против Кремля для воплощения задуманного.

История, добавил специалист, развивается в полном соответствии классике жанра: Польша и Прибалтика и раньше открыто повторяли мантру об использовании РФ газа в качестве оружия.

Ранее Tagesspiegel заявлял, что на британском спотовом рынке цена на электроэнергию выросла на 700%. 

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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