Польшу ожидает "страшная осень" из-за России

Польшу ожидает "страшная осень" из-за России
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Население Республики предупредили о шоковых тарифах на газ в январе будущего года

Поляки со страхом ожидают отопительного сезона из-за роста цен на газ, которые сейчас бьют рекорды на европейском рынке. И, судя по всему, дешевле голубое топливо в предстоящую зиму уже не будет. Об этом говорится в статье местного издания Rzeczpospolita.

В публикации отмечается, что в настоящее время в Польше астрономическое лето, поэтому и газ не особо востребован. Однако хуже всего то, что повышенный спрос на сырье осенью, а особенно зимой, не дает надежды на падение цен на него. Такого же мнения придерживается концерн PGNiG – основной продавец голубого топлива внутри страны.

При этом компания избегает четкого прогноза дальнейшей ситуации на рынке. Там назвали несколько факторов, которые могут повлиять на спотовую цену газа.

"Среди них особенно актуальны будут, в частности: погодные условия, а также развитие пандемии Covid-19, объем поставок газа из России на европейский рынок и ценовая конкуренция со стороны азиатских стран на рынке СПГ", – утверждает компания.

Экономический аналитик Камиль Клиша предупредил поляков о сложных временах.

"Цены могут вырасти на 100%, и PGNiG выставит соответствующие счета в январе. Это станет шоком для потребителей", – цитирует издание специалиста.

Он считает, что в следующем году повышение стоимости сырья будет менее радикальным, хотя и сильно ощутимым. И все свидетельствует о том, что цены на газ будут расти и после, и после, указывается в статье.

Авторы назвали виновницей кризиса Россию, которая "даже не пытается его смягчить, увеличив поставки", в то время, как хранилища Старого Света накануне зимы ощущают нехватку топлива для ее прохождения. Аналитики предполагают, что это может быть и способом заставить Европу окончательно согласиться на запуск нового газопровода "Северный поток-2", резюмируют журналисты.

Ранее сегодня и в Верховной раде обвинили Россию в нынешнем газовом кризисе. На Украине также предупредили население о росте тарифов на голубое топливо.

Источник: Rzeczpospolita ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость 311987
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Шаман
Да будет повышение, значит частично перейдут на дизель, и шустрее станут развивать технологии экономии, альтернативные источники энергии вроде приливных станций, где то ветряки и тп. Может атомную подтянут. Это вызов а не катастрофа.
ты грибоед что ли , какие ветряки и альтернативные источники ? По загрязнению атмосферы Краков занимает 3-е место в Европе. , 25 тысяч хозяйств в этом городе отапливаются углём.Население Кракова 1.2 человек, и большинство домов отапливаются бурым углём
Гость312950
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россияне желают бед "хохлам" и европе, но как всегда огребут сами
Шаман
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Да будет повышение, значит частично перейдут на дизель, и шустрее станут развивать технологии экономии, альтернативные источники энергии вроде приливных станций, где то ветряки и тп. Может атомную подтянут. Это вызов а не катастрофа.
М
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каклы,отрезайте газопроводы в многоквартирниках,ставьте буржуйки.не кормите своих жидов из квартала 95
прыгайте.грейтесь бесплатно и назло газпрому
копайте схроны.в готовьтесь к земле
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