Население Республики предупредили о шоковых тарифах на газ в январе будущего года

Поляки со страхом ожидают отопительного сезона из-за роста цен на газ, которые сейчас бьют рекорды на европейском рынке. И, судя по всему, дешевле голубое топливо в предстоящую зиму уже не будет. Об этом говорится в статье местного издания Rzeczpospolita.

В публикации отмечается, что в настоящее время в Польше астрономическое лето, поэтому и газ не особо востребован. Однако хуже всего то, что повышенный спрос на сырье осенью, а особенно зимой, не дает надежды на падение цен на него. Такого же мнения придерживается концерн PGNiG – основной продавец голубого топлива внутри страны.

При этом компания избегает четкого прогноза дальнейшей ситуации на рынке. Там назвали несколько факторов, которые могут повлиять на спотовую цену газа.



"Среди них особенно актуальны будут, в частности: погодные условия, а также развитие пандемии Covid-19, объем поставок газа из России на европейский рынок и ценовая конкуренция со стороны азиатских стран на рынке СПГ", – утверждает компания.

Экономический аналитик Камиль Клиша предупредил поляков о сложных временах.

"Цены могут вырасти на 100%, и PGNiG выставит соответствующие счета в январе. Это станет шоком для потребителей", – цитирует издание специалиста.

Он считает, что в следующем году повышение стоимости сырья будет менее радикальным, хотя и сильно ощутимым. И все свидетельствует о том, что цены на газ будут расти и после, и после, указывается в статье.

Авторы назвали виновницей кризиса Россию, которая "даже не пытается его смягчить, увеличив поставки", в то время, как хранилища Старого Света накануне зимы ощущают нехватку топлива для ее прохождения. Аналитики предполагают, что это может быть и способом заставить Европу окончательно согласиться на запуск нового газопровода "Северный поток-2", резюмируют журналисты.

Ранее сегодня и в Верховной раде обвинили Россию в нынешнем газовом кризисе. На Украине также предупредили население о росте тарифов на голубое топливо.

