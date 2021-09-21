Некоторым странам удалось выйти победителями из сложной ситуации

Мировая эпидемия коронавирусной инфекции привела к масштабному экономическому кризису на всей планете. Многие государства оказались в весьма плачевном состоянии. Однако ряд держав успешно справились с таким вызовом. В числе условных победителей оказалась и наша страна. Такими выводами поделились высокопоставленные зарубежные эксперты.



Специалист Международного валютного фонда Лючиана Ювеналь и экономист калифорнийского университета Галина Хейл провели тщательный анализ текущей ситуации и уровня стабильности экономик ряда государств. Итоги их трудов опубликованы на сайте "Национального бюро экономических исследований" (NBER).

Американские эксперты заявляют, что наше государство оказалось в условном плюсе благодаря приросту стоимости зарубежных активов и обязательств, пишет интернет-издание URA.RU.

Помимо российского государства, в числе условно выигравших находятся Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Бразилия. По поводу нашего страны эксперты заявили, что так называемый "плюс" составляет порядка 40 миллиардов долларов.

В то же время, представители зарубежного экспертного сообщества перечислили аутсайдеров, которые не смогли также достойно справиться с экономическими вызовами пандемии коронавируса. К ним отнесли турецкое государство, Ирландию, а также Нидерланды и Швецию. Впрочем, эксперты оговорили, что на детальный анализ ситуации потребуются долгие годы.

Тем временем, украинцы продолжают обвинять нашу страну в якобы обогащении на взвинчивании цен на голубое топливо. В Незалежной считают, что мы манипулируем газовым рынком в Европейском союзе.