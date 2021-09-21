Жители некоторых стран ЕС грядущей зимой на себе почувствуют последствия газовой политики властей

Ситуация с обеспечением газом в Европе сейчас такова, что в более бедных странах населению могут ограничить потребление топлива зимой. Об этом заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

По его словам, в США пристально наблюдают за рынком энергоносителей в ЕС и видят проблемы: газ очень дорогой и его мало.

"Запасы хранилищ находятся на низком уровне, и если зима будет действительно холодной, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа даже для отопления",

– высказался Хохштейн в эфире Bloomberg TV. По его мнению, богатые европейские страны смогут пережить зиму, покупая дорогой газ, но странам со слабой экономикой придется ограничить население, вводя нормы потребления газа на отопление.

При этом советник Джо Байдена обвинил Москву в "политических газовых играх". Дескать, "Газпром" уверяет, что готов удовлетворить повышающийся спрос европейцев, мощность украинской ГТС позволяют вдвое нарастить поставки газа из РФ в ЕС, однако Россия отказывается увеличивать транзит. О том, какую цену просит Киев за поставки дополнительных объемов газа в Европу, американский эксперт по энергобезопасности распространяться не стал.

Ранее венгерский аналитик назвал настоящую причину газового дефицита в ЕС. Американские производители СПГ, перенаправившие свои танкеры на более привлекательные рынки Азии, тоже имеют к этому отношение.

На днях представители Польши и Прибалтики в Европарламенте потребовали провести расследование в отношении "Газпрома", который отказывается покупать дополнительные мощности для поставок газа в ЕС сверх действующих контрактов.