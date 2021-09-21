Европа и Украина попали в подготовленную для "Газпрома" ловушку

Европа и Украина попали в подготовленную для "Газпрома" ловушку
Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/www.globallookpress.com
В сложившейся ситуации РФ чувствует себя более свободно, чем партнеры

Противники России думали ее обыграть, навязывая условия транзита газа через Украину и затягивая с проектом "Северный поток-2". Но в итоге и Европа, и Незалежная попали в собственную ловушку. На это указал экономист Алексей Коренев.

Сейчас ситуация на европейском газовом рынке такова, что поставок из РФ по контрактам не хватает, чтобы заполнить к зиме газовые хранилища, а покупать на торгах очень дорого – стоимость тысячи кубов подбирается к тысяче долларов. А ведь за нынешние условия транзита в 2019 году выступали как раз Европа и Украина.

"Союзники понадеялись, что все будет играть против российской компании, но ситуация поменялась, в результате чего они нарвались ровно на те же грабли, которые разложили для "Газпрома",

– высказался Коренев в комментарии "Ленте". Он отметил интересный момент: президент Владимир Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" и не раз призывал европейцев отказаться от развития энергетического сотрудничества с РФ, при этом Украина бьется за российский транзит и обижается, когда "Газпром" не покупает у нее мощности на прокачку дополнительных объемов газа.

По мнению экономиста, пока Украина может чувствовать себя спокойно: контракт с РФ заключен до 2024 года. Но потом с учетом "Северного потока-2" Незалежная России будет не нужна, и транзит через ее территорию "Газпрому" могут только навязать. Но тогда встанет вопрос о ремонте ГТС, которая уже очень изношена, и Киеву вновь придется стоять с протянутой рукой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пожалел украинцев, которые вынуждены терпеть роль вечны жалобщиков и просителей.

Источник: Лента.ру
Николай ВИКТОРОВ
Гость313941
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Хохлодранцы, не терпят , а гордятся своей ролью вечных жалобщиков и просителей.
Настоящий ОДЕССИТ
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Хи-хи...Хохлостан обеспечит Европу своим газом.
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