Руководитель ЦБ указала, что является приоритетом для государства в вопросе выхода граждан на заслуженный отдых

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина вынуждена оправдываться за сегодняшнее громкое заявление своего первого заместителя Сергея Швецова о поддержке пожилых людей. Она назвала его высказывания "крайне неудачной формулировкой" и выразила в связи с этим сожаление.

Ранее во вторник чиновник выступал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Там-то он и объявил, что россиянам необходимо помогать выйти на заслуженных отдых с хорошим пенсионным пакетом, который, в первую очередь, они должны сформировать сами.

По его словам, на сегодняшний момент времени существует несколько вариантов это сделать: через фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.

Еще господин Швецов выразил мнение, что "помогать пенсионерам... немножко поздно", а тем соотечественникам, которые надеются на государственное обеспечение в старости, он напомнил, что такое бывает при социализме, передает РИА "Новости".



На эту сентенцию своего подчиненного Набиуллина ответила, что у многих россиян не было возможности делать сбережения на старость. Глава ЦБ подчеркнула, что одним из приоритетов государства является обеспечение населения РФ достойными пенсиями.

Она отметила, что регулятор работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, чтобы дать возможность будущим пенсионерам формировать долгосрочные накопления, и над повышением устойчивости финансовой системы, поскольку граждане не должны беспокоиться о сохранности своих средств.

"Но эти усилия – это дополнение к государственной пенсионной системе", – указала Набиуллина.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал рост зарплат для миллионов граждан РФ в 2022 году. Причиной тому станет ожидаемое повышение МРОТ до 13,6 тыс. рублей.

