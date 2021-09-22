О том, что жизнь подавляющего большинства российских пенсионеров отнюдь не сахар, известно давно, однако многие из них продолжают надеяться на то, что государство им все-таки поможет

Нынешние пенсионеры помнят, как их родители, будучи на государственной пенсии в советское время сравнительно неплохо сводили концы с концами, или по крайней мере не бедствовали. Вчера же им фактически дали понять, что о их судьбе государство заботиться не готово, или как минимум, не имеет для этого всех необходимых возможностей.

Спасение утопающих дело рук…

Для тех, кто еще верит в заботу государства, громом средь ясного неба стало заявление первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, сделанное им на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, тем кто уже вышел на пенсию, помогать уже поздно. А тем, кому пенсия еще только предстоит, стоит позаботиться о ней самому.

"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего… должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм, – заявил Сергей Швецов. – Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина – как раз эту трансформацию начать".

Заявление замруководителя ЦБ произвело в СМИ и соцсетях эффект разорвавшейся бомбы. В большинстве случаев оно было воспринято, как непрозрачный намек нынешним пенсионерам на то, что им не следует ждать от государства адекватного размера пенсий, а будущим на то, что о своих пенсиях предстоит позаботиться только им самим. Государство же, если следовать логике г-на Швецова, заниматься тем, чтобы размеры будущих пенсий соответствовали минимальным потребностям пенсионеров, не намерено.

Вы все неправильно поняли

Увидев бурную и крайне негативную реакцию на слова подчиненного, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поспешила сгладить ситуацию.

"Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства – обеспечить для всех достойную пенсию", – заявила во вторник Набиуллина.

По ее словам, Центробанк работает над развитием и негосударственных пенсионных фондов, чтобы дать возможность будущим пенсионерам формировать долгосрочные накопления, и над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы люди могли получать доход от тех накоплений на счетах в банках, инвестиционных счетах, которые у них есть, не беспокоясь о сохранности средств.

"Но эти усилия - это дополнение к государственной пенсионной системе", – пояснила глава Банка России.

Из песни слов не выкинешь…

Впрочем, вряд ли высказанные Швецовым формулировки настолько уж "неудачные", как выразилась в своем комментарии Эльвира Сахипзадовна. По сути, ее заместитель сказал "открытым текстом" все то, о чем уже долго говорят российские финансовые чиновники, только совсем другими словами.

По словам Швецова, институт накопительных пенсий может быть законодательно ликвидирован в течение ближайших трех лет. Замороженные же ранее средства будущих пенсионеров, пошедшие на реализацию текущих проектов, в пенсионную систему очевидно уже не вернутся.

"Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт – я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан, – пояснил зампред ЦБ. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут".

В качестве альтернативы "накоплениям на длительный срок", по его словам, появился проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), "который имеет достаточно серьезный налоговый стимул".

Тем же, кто хочет иметь в будущем хоть какую-то осязаемую пенсию, Швецов посоветовал позаботиться об этом самому. По его словам, есть много вариантов для сделать самостоятельные накопления.

"Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов – покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду", – отметил первый зампред ЦБ.

Поддержкой на пенсии может быть и пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов.

"У нас сегодня открыто больше 10 миллионов счетов, люди поверили и начали покупать акции, потому что, во-первых, компании начали платить дивиденды, второе – банки… начали предлагать эти продукты населению… Этот пассивный доход от инвестиций является значимой частью пенсионных планов в развитых странах, и рынок капитала является источником благосостояния не только для мажоритарных, но и миноритарных акционеров", – отметил зампред ЦБ.

О том, на какие средства будущие пенсионеры должны приобретать себе "пенсионную" недвижимость, которую в России родители, как правило наоборот, стремятся приобрести для своих детей, а также о доходности ИИС, и рисках инвестиций в акции и облигации, он не сказал ничего.