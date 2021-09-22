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В будущем году произойдет очередная индексация финансовой поддержки для пожилых людей. О ее размерах рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
Высокопоставленный госслужащий в беседе с корреспондентом РИА "Новости" напомнил, что размер индексации зависит от инфляционного уровня. По прогнозам аналитиков, в будущем году он составит 5,8%. В связи с этим пенсионные выплаты будут проиндексированы на 5,9%, передает интернет-издание URA.RU.
При этом социальные пенсии, которые получают люди, не имеющие достаточного стажа для выплаты страховой пенсии, вырастут в 2022 году еще больше - на 7,7%.
"Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", — напомнил он.
К слову, недавно разгорелся скандал из-за слов первого замглавы Центробанка по поводу пенсий. Представитель регулятора заявил, что в условиях капитализма людям нужно самостоятельно готовить для себя финансовую опору на старость.
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