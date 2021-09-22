Россиянам рассказали о росте пенсий в 2022 году

Россиянам рассказали о росте пенсий в 2022 году
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
Выплаты снова проиндексируют

В будущем году произойдет очередная индексация финансовой поддержки для пожилых людей. О ее размерах рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Высокопоставленный госслужащий в беседе с корреспондентом РИА "Новости" напомнил, что размер индексации зависит от инфляционного уровня. По прогнозам аналитиков, в будущем году он составит 5,8%. В связи с этим пенсионные выплаты будут проиндексированы на 5,9%, передает интернет-издание URA.RU.

При этом социальные пенсии, которые получают люди, не имеющие достаточного стажа для выплаты страховой пенсии, вырастут в 2022 году еще больше - на 7,7%.

 "Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", — напомнил он. 

К слову, недавно разгорелся скандал из-за слов первого замглавы Центробанка по поводу пенсий. Представитель регулятора заявил, что в условиях капитализма людям нужно самостоятельно готовить для себя финансовую опору на старость.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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