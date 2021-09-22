Члены Евразийского экономического союза также должны убедиться, что вести взаиморасчеты в общей валюте гораздо удобнее

Сближение финансовых пространств России и Белоруссии ведется, но в ближайшее время россияне и белорусы продолжат пользоваться своими привычными деньгами – вопрос о единой валюте на повестке дня Союзного государства пока не стоит. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Вопрос о введении одной валюты на территории РФ и РБ довольно сложный, поскольку многие воспринимают национальные деньги одним из неотъемлемых атрибутов суверенитета. Поэтому общество должно "дозреть", чтобы решиться на такие перемены. Этому поможет сближение экономик двух стран.

"Экономические связи между нашими странами должны развиться до такой степени, что необходимость постоянных затрат на конвертацию и обслуживание валютных сделок начнет рассматриваться как существенный барьер для дальнейшего совместного развития наших экономик",

– пояснил Алексей Оверчук в интервью "Известиям".

Первые шаги на этом пути уже сделаны. В частности, согласовано семь союзных программ, касающихся сферы деятельности Банка России и Нацбанка Белоруссии. Но пока основной упор делается на создании общего платежного пространства стран-членов Евразийского экономического союза.

Как отметил замглавы российского правительства, сейчас страны ЕАЭС предпочитают при взаимных расчетах пользоваться долларами и евро, но и доля нацвалют растет. Так, торговля с Россией в 2020 г. велась в рублях на 72,6%, тогда как еще в 2013 г. этот показатель составлял 61,8%. Когда все государства-члены ЕАЭС убедятся, что вести взаиморасчеты в общей валюте гораздо удобнее, тогда и тема единой валюты РФ и РБ станет более актуальной.

9 сентября 2021 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко нанес визит президенту России Владимиру Путину, в ходе которого лидеры согласовали 28 союзных программ, затрагивающих финансовую, налоговую, промышленную сферы, области энергетики, безопасности и т.д. В том числе речь шла о поставках современных вооружений в РБ.