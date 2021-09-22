Назрел вопрос о решении проблем с предпрятиями, считает глава ЦБ

Отечественная экономика имеет огромное число предпрятий, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. Экологический вопрос же на кредитном и инвестиционном рынке пробивается к первым рядам, поэтому Российская Федерация рискует лишиться конкурентного преимущества и сместиться к периферии глобальной экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Накануне руководитель ЦБ сообщила, что российская экономика подвержена рискам климатического характера. В XX столетии страна не оглядывалась на затраты в области энергетики, поэтому энергопереход может оказаться болезненным.

Вместе с тем, сообщила она, частым элементом экономических реалий в стране остается высокий процент "коричневых предприятий". В скором времени, считает Набиуллина, экология производства войдет в совокупность ключевых факторов для инвесторов и кредиторов.

"Мы просто лишимся конкурентных преимуществ, если не займемся этой темой, и сместимся к периферии мировой экономики", – заявила глава Центробанка во время выступления в Совфеде.

Энергопереход предполагает трансформацию энергетической сферы от ископаемых к возобновляемым источникам на глобальном уровне. Многие западные государства работают над снижением объемов выбросо парниковых газов для формирования углеродно нейтральной экономики уже к 2050 году.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохраны, экологии и транспорта Сергей Иванов предупредил Евросоюз, указав на недобросовестность конкуренции из-за введения так называемых углеродных платежей. Чиновник заявил, что российская сторона может ответить весьма "болезненными контрмерами".