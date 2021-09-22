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Отечественная экономика имеет огромное число предпрятий, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. Экологический вопрос же на кредитном и инвестиционном рынке пробивается к первым рядам, поэтому Российская Федерация рискует лишиться конкурентного преимущества и сместиться к периферии глобальной экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Накануне руководитель ЦБ сообщила, что российская экономика подвержена рискам климатического характера. В XX столетии страна не оглядывалась на затраты в области энергетики, поэтому энергопереход может оказаться болезненным.
Вместе с тем, сообщила она, частым элементом экономических реалий в стране остается высокий процент "коричневых предприятий". В скором времени, считает Набиуллина, экология производства войдет в совокупность ключевых факторов для инвесторов и кредиторов.
"Мы просто лишимся конкурентных преимуществ, если не займемся этой темой, и сместимся к периферии мировой экономики", – заявила глава Центробанка во время выступления в Совфеде.
Энергопереход предполагает трансформацию энергетической сферы от ископаемых к возобновляемым источникам на глобальном уровне. Многие западные государства работают над снижением объемов выбросо парниковых газов для формирования углеродно нейтральной экономики уже к 2050 году.
Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохраны, экологии и транспорта Сергей Иванов предупредил Евросоюз, указав на недобросовестность конкуренции из-за введения так называемых углеродных платежей. Чиновник заявил, что российская сторона может ответить весьма "болезненными контрмерами".
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Продвигает с остальными утырками на зарплате у запада с чубайсиком, кудриным и грефом "зелёную"энергетику.
Только они трави забыли сказать, что поддержание её для России, будет обходиться 70 триллионов рублей в год.
И Мишустин им видимо поверил, тоже запел про эту дичь.
Надеюсь одумается или им всем пора в лес, деревья валить.
Вот прямо сели и начали платить всем хихикающим.
С тебя первого на оплату и возьмем. Шаровары, поди, лет двадцать не стирал, точно всю экологию провонял.