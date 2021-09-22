Призывы к Москве о наращивании топлива в ПХГ на континенте связаны с усилиями сохранить украинский транзит

На Западе в последнее время все чаще звучат обвинения в адрес Москвы из-за низких запасов хранилищ газа в Европе и рекордных цен на голубое топливо в преддверии зимнего сезона. Однако все эти упреки нужно перенаправить в сторону Вашингтона. Именно отсутствие американского сжиженного газа на континенте повлияло на рост стоимости сырья.

Об этом заявил ведущий аналитик фонда национальной энергобезопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков, комментируя Общественной службе новостей свежий всхлип из Госдепа США с требованием к России как можно быстрее нарастить поставки газа в Европу через Украину.

"Отсутствие американского СПГ на европейском газовом рынке и создало те самые высокие цены. Фундаментальная причина, почему в Европе газ дорогой на протяжении всего 2021 года заключается в том, что в Азии цены еще выше, поэтому производители СПГ– сжиженного газа, который перевозится в танкерах, все свои поставки направили в Азию, чтобы больше заработать", – пояснил специалист.

При этом он понимает усилия Вашингтона, который пытается все сделать для того, чтобы заставить Москву сохранить жизнедеятельность украинской ГТС, а значит продолжить транспортировать российский газ по советским трубам "Уренгой-Помары-Ужгород" после 2024 года, когда закончится действующий контракт.

Ранее "смотрящий" по реализации "Северного потока-2", старший советник Госдепа по вопросам энергетики Амос Хохштейн в беседе с Bloomberg прямо-таки потребовал от России нарастить поставки голубого топлива в Европу через ГТСУ. Американец обвинил Москву в том, что она якобы использует газ в качестве энергооружия, что РФ виновна в росте цен на сырье на европейском рынке.