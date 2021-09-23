Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт

Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Санкции и международная политическая обстановка отошли на второй план

Благодаря высоким ценам на нефть и газ рубль в последние дни сохраняет стабильность и держится в коридоре 72,9 – 73,4 за доллар. Однако финансисты всего мира сейчас пристально следят за ситуацией в разных концах света – КНР и США. В зависимости от того, как там будут развиваться события, могут рухнуть как валюты развивающихся стран, к которым относится и рубль, так и доллар, или даже вообще начаться новый мировой кризис.

Скандал вокруг крупнейшего девелопера Китая Evergrande привел к тому, что инвесторы стали поспешно выходить из рисковых активов, в том числе российских. Это сразу качнуло рубль вниз. Градус напряжения несколько снизился после сообщений, что выплаты по облигациям китайской компании выполнит ее дочернее предприятие. Однако малейший намек на проблемы с погашением обязательств перед инвесторами в КНР может тут же обрушить валюты развивающихся стран.

Второй важнейший фактор: внутренние финансовые проблемы США. Американский госдолг уже достиг рекордных 29 трлн долларов, что составляет 101% ВВП. Но денег в бюджете все равно не хватает на самое необходимое, в том числе на соцобслуживание граждан. Если ФРС не решит поднять потолок госдолга, власти США уже в октябре не смогут платить военным, госслужащим и т.д., что моментально отразится на долларе и мировом валютном рынке в целом.

На этом фоне остальные риски для рубля, в том числе политическое и экономическое давление извне, ушли на второй план. А учитывая высокие цены на газ в Европе, инвесторы активно вкладываются в Россию, подталкивая вверх ее фондовые индексы. Однако в целом обстановка напряженная, и любая из указанных проблем может стать импульсом для мирового кризиса.

"Основной угрозой для рубля сейчас представляется именно комплекс событий, который в итоге может привести к старту нового финансового кризиса. При таком раскладе есть вероятность ослабления российской валюты до 80 рублей за доллар и 100 – за евро",

– приводит "Российская газета" мнение руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Утром в четверг, 23 сентября, на Московской бирже рубль взял курс на укрепление: курс доллара составил 72,86 руб., курс евро – 85,33 рубля.

Ранее стало известно, что россиянам стало сложнее получить потребительские кредиты из-за ужесточения условий.

Источник: РГ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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