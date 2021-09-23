Президент США может выступить против антироссийских санкций

Президент США может выступить против антироссийских санкций
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ограничительные меры "придержат" на будущее

Запрет на покупку американцами российских облигаций федерального займа (ОФЗ) вряд ли будет принят в ближайшее время. Но в любом случае, эта мера не критична для РФ. К такому мнению склоняется управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Ранее сенаторы Палаты представителей США выступили за запрет покупать новые ценные государственные бумаги РФ не только на первичном, но и на вторичном рынке. Эта мера фактически закроет для иностранцев доступ к госдолгу России. Однако не окажет на страну значительного влияния, поскольку уровень национального госдолга РФ довольно низкий – около 15% ВВП, тогда как у тех же США он составляет более 100%.

В перспективе, конечно, санкции против ОФЗ РФ могут негативно сказаться на их ликвидности, допустил эксперт в комментарии РИА "Новости". Впрочем, по его мнению, это – не вопрос ближайшего времени, поскольку пока в Вашингтоне нет однозначной поддержки усиления антироссийских мер.

"Это внутренняя кухня нижней палаты. Верхняя проигнорирует, а президент не подпишет. Нужен повод, поэтому подобные санкции оставят на потом, как средство сдерживания",

– передает "Прайм" мнение эксперта.

Санкции, запрещающие США покупать российские долговые бумаги на первичном рынке, были объявлены в Вашингтоне летом 2021 года. По оценке американских специалистов, Белый дом практически исчерпал возможности давления на РФ с помощью санкционных инструментов.

Ранее финансист пояснил, как курс рубля зависит от решений Федрезерва США по американскому госдолгу.

Источник: Прайм
Николай ВИКТОРОВ
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