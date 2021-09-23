Брюссель не желает учитывать все риски поспешных решений

Резкий рост цен на газ в Европейском союзе вызван отказом от угольной генерации. В случае принятия экономических решений в рамках энергетического перехода подобные последствия необходимо просчитывать заранее, указал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Напомним, за сентябрь на европейских спотах стоимость газа за тысячу кубов приблизилась к 1000 долларов. При этом в 2020 году показатель был в десять раз меньше и одно время едва доходил до ста долларов за обозначенный объем.

Как указал министр, происходящие на европейском рынке ценовые изменения как раз являются последствиями "форсированного" энергетического перехода. В ЕС приняли решение о закрытии угольной генерации, которая предлагала альтернативу, сдерживая потребление энергоресурсов в момент подорожания.

"И вот такой форсированный уход чреват подобными рисками", – отметил глава Минэкономразвития.

С одной стороны, отметил госслужащий, ситуация открывает для России ряд возможностей. Однако, с другой точки зрения такие риски необходимо взвешивать – форсированный переход к декарбонизированной экономике может стать еще одним фактором, который приведет к дополнительной инфляции. Коллегам из других стран стоит крайне внимательно просчитывать все последствия – в конечном итоге, может пострадать вся глобальная экономика.

За декларированием определенными государствами целей по достижению углеродной нейтральности не стоит никаких четких представлений обо всех имеющихся рисках. Иными словами, пояснил Решетников, страны не думают о "вопросе стоимости повестки".

"То есть кто, в каком объеме и когда заплатит за такие мероприятия. Мы видим в общении с нашими зарубежными коллегами достаточно легкое отношение к объявлению года углеродной нетрайльности. Но на вопрос о том, что они будут делать с ростом стоимости металла от 20 до 40 процентов в случае перехода на водородный метод при его получении и последствиях для экспорта, ответа не слышим", – заметил глава Минэкономразвития.

Решетников также указал, что никто не желает отвечать на вопрос, кто заплатит за отказ от угля.