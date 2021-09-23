Американцы построят в Польше ядерные реакторы

Американцы построят в Польше ядерные реакторы
Фото: Oskar Eyb / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Первый реактор может быть запущен в 2029 году

Вашингтон поможет Варшаве с разработкой и строительством ядерных реакторов малой мощности. Соответствующий контракт подписали польская компания KGHM Polska Miedz и американская NuScale Power LLC.

"Соглашение касается развития ядерных технологий в виде модернизации существующих угольных турбин или развития новых источников ядерной энергии в виде малых модульных реакторов – от 1 до 12 модулей мощностью по 77 МВт каждый", – сообщили РИА "Новости" представители польской стороны.

Третьим участником сделки выступает консалтинговая компания PBE Molecule Sp. z o. o. Sp. k., которая специализируется на вопросах энергетики.

Первый реактор планируется запустить в 2029 году.

По словам замминистра госактивов Польши Кароля Рабенда, Республике помимо возобновляемых источников энергии также нужны и стабильные. Он отметил, что сегодня страна находится на пути эволюции в энергетической отрасли, которая должна придать импульс всей местной экономики.

"Мы развиваем возобновляемые источники энергии, но стабильности мы не достигнем без ядерной энергетики. Поэтому мы хотим развивать ядерную энергию вместе с энергетикой возобновляемой", – подчеркнул замминистра.

В свою очередь, глава американской корпорации Джон Хопкинс заявил, что при создании реакторов будут использоваться современные технологии, "которые заменят ископаемое топливо".

Как напоминает агентство, в настоящее время в Польше нет АЭС, а примерно 70% энергетических мощностей работают на угле.

Накануне стало известно, что польский нефтегазовый регулятор PGNiG получил право участвовать в работах по сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Эксперты полагают, что Варшава будет ставить всяческие палки в колеса проекту, чтобы затянуть его запуск.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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