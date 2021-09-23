Эксперт напомнил, что страна живет в таком режиме несколько лет

Финансовый аналитик Сергей Дроздов объяснил, чем чреваты для Российской Федерации возможные санкции со стороны Соединенных Штатов, на которых настаивает Палата представителей. Эксперт объяснил, что может грозить стране в случае введения очередных ограничений.

В целом, полагает аналитик, новый санкционный пакет не окажет серьезного воздействия на российскую экономику – страна успела адаптироваться за семилетний срок к такому формату. Однако введение инициативы со стороны Вашингтона сократит в России число американских инвесторов.

"Которых и так остается все меньше и меньше. Если эту поправку одобрят, то, конечно, жизнь американским инвесторам осложнят. Но в России все, по большому счету, адаптировались. Нехороший момент заключается в том, что основная доля отечественного госдолга выкупается нашими же банками. А это, по сути, является перекладыванием денег из кармана в карман", – считает специалист.

В подобной перспективе, уверен Дроздов, рубль не понесет ощутимых потерь. Вопрос принятия поправки же остается открытым.



"Даже если и примут, то история начнется лишь в 2022 году при условии новых обвинений – как это было в деле о "вмешательстве" в выборы и "отравлении" Скрипалей. Может быть, рубль потеряет в "моменте" копеек 20-30. Но такова специфика биржевой торговли. В принципе, санкций со стороны Штатов было так много, что отчасти мы адаптировались. И большого давления на этот раз, наверное, тоже не выйдет", – выразил мнение аналитик.

Напомним, санкции, на которых настаивает Палата представителей, предполагают запрет на приобретение облигаций федерального займа РФ как на первичном, так и вторичном рынках.