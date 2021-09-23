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Финансовый аналитик Сергей Дроздов объяснил, чем чреваты для Российской Федерации возможные санкции со стороны Соединенных Штатов, на которых настаивает Палата представителей. Эксперт объяснил, что может грозить стране в случае введения очередных ограничений.
В целом, полагает аналитик, новый санкционный пакет не окажет серьезного воздействия на российскую экономику – страна успела адаптироваться за семилетний срок к такому формату. Однако введение инициативы со стороны Вашингтона сократит в России число американских инвесторов.
"Которых и так остается все меньше и меньше. Если эту поправку одобрят, то, конечно, жизнь американским инвесторам осложнят. Но в России все, по большому счету, адаптировались. Нехороший момент заключается в том, что основная доля отечественного госдолга выкупается нашими же банками. А это, по сути, является перекладыванием денег из кармана в карман", – считает специалист.
В подобной перспективе, уверен Дроздов, рубль не понесет ощутимых потерь. Вопрос принятия поправки же остается открытым.
"Даже если и примут, то история начнется лишь в 2022 году при условии новых обвинений – как это было в деле о "вмешательстве" в выборы и "отравлении" Скрипалей. Может быть, рубль потеряет в "моменте" копеек 20-30. Но такова специфика биржевой торговли. В принципе, санкций со стороны Штатов было так много, что отчасти мы адаптировались. И большого давления на этот раз, наверное, тоже не выйдет", – выразил мнение аналитик.
Напомним, санкции, на которых настаивает Палата представителей, предполагают запрет на приобретение облигаций федерального займа РФ как на первичном, так и вторичном рынках.
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