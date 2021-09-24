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Дефецит газа в Европе и отказ России нарастить мощности транзита через Украину вызвал беспокойство в Госдепе США – американцы потребовали нарастить мощности в октябре. На Западе полагают, что "Газпром" пытается поспособствовать темпам сертификации "Северного потока – 2", искусственно создавая недостачу в европейских газовых хранилищах. В компании уже прокомментировали обвинения в махинациях на рынке.
Как заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев, все заявления о недостаточных поставках топлива в Европу – абсурд. Он отметил, что транзит трубопроводного газа происходил на уровне исторических максимумов.
"А основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей", – приводит его слова в статье для корпоративного издания РИА "Новости".
По сравнению с прошлым годом, заявил Комлев, к концу июля добыча топлива увеличилась на 18,4%, достигнув почти 300 миллиардов кубометров. При этом экспорт газа вырос на 23%, в дальнее зарубежье было поставлено 115 миллиардов кубометров.
В "Газпроме" также неоднократно отмечали, что действуют в рамках заключенных контрактов и выполняют все договоренности.
Ранее сообщалось, что с начала этого года российская газовая компания поставила в Турцию исторически рекордные объемы голубого топлива – 20,3 кубометров. Это больше аналогичного периода 2020 года на 153%.
Содействие просят оказать сразу по двум вопросам
Очередные рестрикции вступят в силу в ближайшее время
Ответ простой - нисколько.