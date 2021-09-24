В компании рассказали, кому продали топливо

Дефецит газа в Европе и отказ России нарастить мощности транзита через Украину вызвал беспокойство в Госдепе США – американцы потребовали нарастить мощности в октябре. На Западе полагают, что "Газпром" пытается поспособствовать темпам сертификации "Северного потока – 2", искусственно создавая недостачу в европейских газовых хранилищах. В компании уже прокомментировали обвинения в махинациях на рынке.

Как заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев, все заявления о недостаточных поставках топлива в Европу – абсурд. Он отметил, что транзит трубопроводного газа происходил на уровне исторических максимумов.

"А основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей", – приводит его слова в статье для корпоративного издания РИА "Новости".

По сравнению с прошлым годом, заявил Комлев, к концу июля добыча топлива увеличилась на 18,4%, достигнув почти 300 миллиардов кубометров. При этом экспорт газа вырос на 23%, в дальнее зарубежье было поставлено 115 миллиардов кубометров.

В "Газпроме" также неоднократно отмечали, что действуют в рамках заключенных контрактов и выполняют все договоренности.

Ранее сообщалось, что с начала этого года российская газовая компания поставила в Турцию исторически рекордные объемы голубого топлива – 20,3 кубометров. Это больше аналогичного периода 2020 года на 153%.