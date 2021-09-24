В "Газпроме" ответили Европе на претензии по поставкам газа

В "Газпроме" ответили Европе на претензии по поставкам газа
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
В компании рассказали, кому продали топливо

Дефецит газа в Европе и отказ России нарастить мощности транзита через Украину вызвал беспокойство в Госдепе США – американцы потребовали нарастить мощности в октябре. На Западе полагают, что "Газпром" пытается поспособствовать темпам сертификации "Северного потока – 2", искусственно создавая недостачу в европейских газовых хранилищах. В компании уже прокомментировали обвинения в махинациях на рынке. 

Как заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев, все заявления о недостаточных поставках топлива в Европу – абсурд. Он отметил, что транзит трубопроводного газа происходил на уровне исторических максимумов. 

"А основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей", – приводит его слова в статье для корпоративного издания РИА "Новости". 

По сравнению с прошлым годом, заявил Комлев, к концу июля добыча топлива увеличилась на 18,4%, достигнув почти 300 миллиардов кубометров. При этом экспорт газа вырос на 23%, в дальнее зарубежье было поставлено 115 миллиардов кубометров. 

В "Газпроме" также неоднократно отмечали, что действуют в рамках заключенных контрактов и выполняют все договоренности.

Ранее сообщалось, что с начала этого года российская газовая компания поставила в Турцию исторически рекордные объемы голубого топлива – 20,3 кубометров. Это больше аналогичного периода 2020 года на 153%. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость312657
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Гость from USA
Вот у нас жители Аляски получают примерно 2500 долларов ежегодно как компенсацию за использование природных ресурсов штата. а сколько получают рашковане за продажу страны по дешевке ?
Ответ простой - нисколько.
На Аляске сейчас ночь глубокая, в Пиндостане тож! Все спят! Хохлы! Вы когда корчите из себя жителями СШП, принимайтее во внимание часовые пояса. А то прет от ваших реплик хохляндией , а не пиндосией!
Гость313588
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Гость from USA
Вот у нас жители Аляски получают примерно 2500 долларов ежегодно как компенсацию за использование природных ресурсов штата. а сколько получают рашковане за продажу страны по дешевке ?
Ответ простой - нисколько.
С каких это пор Аляска стала вдруг окраинской? Ты же с украины пишешь.
Гость311188
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Гость from USA
Вот у нас жители Аляски получают примерно 2500 долларов ежегодно как компенсацию за использование природных ресурсов штата. а сколько получают рашковане за продажу страны по дешевке ?
Ответ простой - нисколько.
И ещё добавлю. 2.5к это у вас доход, и с него нужно ещё налоги заплатить. Если ты поделишь на 12ть, то получишь 200$ в месяц. Т.е. на наши деньги это 14т.р. Вычти налоги и посмотри что останется. Не тем выпендриваешься.
Гость311188
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Гость from USA
Вот у нас жители Аляски получают примерно 2500 долларов ежегодно как компенсацию за использование природных ресурсов штата. а сколько получают рашковане за продажу страны по дешевке ?
Ответ простой - нисколько.
Ты не поверишь, но жители регионов, где строятся заводы СПГ и жители регионов где осуществляется основная добыча у нас получают суммарно больше чем 2.5к долларов. Это народы крайнего севера, коренных народов, у которых дотаций существенно больше чем у жителей Аляски.
Гость from USA
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Вот у нас жители Аляски получают примерно 2500 долларов ежегодно как компенсацию за использование природных ресурсов штата. а сколько получают рашковане за продажу страны по дешевке ?
Ответ простой - нисколько.
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