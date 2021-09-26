В Германии предупредили о новой опасности для "Северного потока - 2"

В Германии предупредили о новой опасности для "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ ZB/ www.globallookpress.com
Запуск газопровода может не состояться

Предстоящая сертификация российского газопровода рискует оказаться под угрозой из-за противостояния представителей немецкой партии "Зеленые". Об этом изданию "Лента.ру" рассказал сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла. 

Во время строительства "Северного потока – 2" постоянные попытки "зеленых" противостоять реализации проекта не были неожиданностью, хотя существенно повлиять на окончание работ они не смогли, отметил политик. Тем не менее, он сохраняет скептический настрой по поводу запуска трубопровода, поскольку сторонники экологической партии не прекратят свои нападки на российский проект.

По словам Хрупалла, новая опасность для сертификации газопровода может возникнуть в том случае, если, к примеру, "зеленые" неожиданно обнаружат рядом с трубами семейство редких ящериц. Тогда они будут настаивать, что ввод трубопровода в эксплуатацию необходимо остановить ради безопасности животных.

Напомним, сейчас в Германии проходят парламентские выборы, по итогам которых в стране определится новый канцлер страны – Ангела Меркель, активно поддерживающая "Северный поток – 2", уходит на пенсию. Претендующая на должность канцлера от партии "Зеленые" Анналена Бербок, в случае победы, обещает противостоять запуску газопровода. По ее словам, Москва будет использовать поставки газа для политического давления на страны Европы. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость311789
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ну если немецкие партнёры заболели такой же шизой как и их коллеги укропитеки то ради Бога! Ухи отморозить и ноги себе отстрелить назло москалям! Видимо цена на газ им слишком мала! Видимо заокеанские хозяева давят !
Гость315028
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Ну, видимо, при цене газа за 2000$/10000куб.м у зеленых действительн появится возможност использовать зеленую энергетику. Но, при такой цене и России нефиг париться и продавать такое количество газа - и СП1 справится. А промышленность Германии... будет нерентабельной.
гость 2627435
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Cамые исчезающие ящерицы, которые трутся об нашу трубу, это хохлоцератопсы обыкновенные.
Гость315401
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А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово".
Вот тут-то мне карта и попёрла!
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Это я к тому, что в таком разе им придётся предъявить
этих самих ящериц.
Гость315400
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Здохните.
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