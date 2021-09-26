Запуск газопровода может не состояться

Предстоящая сертификация российского газопровода рискует оказаться под угрозой из-за противостояния представителей немецкой партии "Зеленые". Об этом изданию "Лента.ру" рассказал сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла.

Во время строительства "Северного потока – 2" постоянные попытки "зеленых" противостоять реализации проекта не были неожиданностью, хотя существенно повлиять на окончание работ они не смогли, отметил политик. Тем не менее, он сохраняет скептический настрой по поводу запуска трубопровода, поскольку сторонники экологической партии не прекратят свои нападки на российский проект.

По словам Хрупалла, новая опасность для сертификации газопровода может возникнуть в том случае, если, к примеру, "зеленые" неожиданно обнаружат рядом с трубами семейство редких ящериц. Тогда они будут настаивать, что ввод трубопровода в эксплуатацию необходимо остановить ради безопасности животных.

Напомним, сейчас в Германии проходят парламентские выборы, по итогам которых в стране определится новый канцлер страны – Ангела Меркель, активно поддерживающая "Северный поток – 2", уходит на пенсию. Претендующая на должность канцлера от партии "Зеленые" Анналена Бербок, в случае победы, обещает противостоять запуску газопровода. По ее словам, Москва будет использовать поставки газа для политического давления на страны Европы.