В Незалежной рассчитывают получить денег на фоне предстоящего запуска газопровода

На Западе должны чувствовать себя виноватыми перед украинцами из-за строительства "Северного потока – 2", заявил экономист Павел Кухта.



Он напомнил, что Киев не получал от МВФ траншей больше полутора лет, однако сейчас появился шанс получить деньги. Подтолкнуть фонд к выдаче Украине денег должна ситуация с "Северным потоком – 2", за строительство которого западные страны должны чувствовать ответственность перед Незалежной – мол, интересы страны оказались ущемлены.

Напомним, ранее в Раде заявили, что украинской стороне нужно выполнить ряд условий, чтобы получить деньги от МВФ. Кухта отметил, что по большей части эти моменты были решены.

На днях стало известно, что Германия может отказаться от "Северного потока – 2" при одном условии. Такое может произойти, если канцлером ФРГ станет кандидат от партии "Зеленые" Анналене Бербок. Она вновь заявила, что против поставок топлива по российскому газопроводу.