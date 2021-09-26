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Надвигающийся мировой экономический кризис больно ударит по
Незалежной. Такой прогноз озвучил глава украинского Института развития
экономики Александр Гончаров. Он перечислил причины, по которым в стране может
наступить катастрофическая ситуация, из-за которой бедным станет еще тяжелее, а
средний класс обнищает.
Одной из них эксперт назвал "невероятный рост цен на энергоресурсы и тарифы ЖКХ". Также Гончаров указал на рост числа госкорпораций, которые являются убыточными, а также обанкротившихся предприятий.
Госдолг Незалежной эксперт назвал "колоссальным". На этом фоне остаются актуальными риски в сфере геополитики, а конфликт на востоке страны до сих пор не разрешен, напомнил он.
Еще одним пунктом в этом устрашающем списке стали волны коронакризиса.
Эксперт предупредил чиновников, что когда голодный и озлобленный народ дойдет до ручки, он начнет активно искать виновных в своих бедах.
Отметим, что обвал нацвалюты и социальные потрясения Незалежной предсказывал и экс-министр экономики страны Суслов. Киев создал финансовую пирамиду, которая скоро рухнет – подробности читайте в нашем материале.
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