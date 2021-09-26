Страну ждет настоящая катастрофа

Надвигающийся мировой экономический кризис больно ударит по Незалежной. Такой прогноз озвучил глава украинского Института развития экономики Александр Гончаров. Он перечислил причины, по которым в стране может наступить катастрофическая ситуация, из-за которой бедным станет еще тяжелее, а средний класс обнищает.



Одной из них эксперт назвал "невероятный рост цен на энергоресурсы и тарифы ЖКХ". Также Гончаров указал на рост числа госкорпораций, которые являются убыточными, а также обанкротившихся предприятий.

Госдолг Незалежной эксперт назвал "колоссальным". На этом фоне остаются актуальными риски в сфере геополитики, а конфликт на востоке страны до сих пор не разрешен, напомнил он.

Еще одним пунктом в этом устрашающем списке стали волны коронакризиса.

Эксперт предупредил чиновников, что когда голодный и озлобленный народ дойдет до ручки, он начнет активно искать виновных в своих бедах.

Отметим, что обвал нацвалюты и социальные потрясения Незалежной предсказывал и экс-министр экономики страны Суслов. Киев создал финансовую пирамиду, которая скоро рухнет – подробности читайте в нашем материале.