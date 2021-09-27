Скажется на доходах населения: экономисты бьют тревогу из-за политики ЦБ

Скажется на доходах населения: экономисты бьют тревогу из-за политики ЦБ
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страна теряет свою мировую значимость, считают специалисты

С начала весны 2021 года Центробанк борется против мировой инфляции путем повышения ключевой ставки. Эксперты утверждают, что ужесточние политики регулятора является ошибкой, при этом в России сохраняются высокие инфляционные ожидания.

Население оценивает среднеожидаемое повышение цен на уровне выше 12% на ближайший год. В сентябре этот показатель начал расти и практически достиг уровня многолетнего максимума. Как отметил экономист, глава Института народнохозяйственного прогнозирования  Александр Широв, такуютэкономическую политику проводили регуляторы лишь в трех странах – России, Бразилии и Турции. Основная часть ЦБ по всему миру отказалась от повышения ставок, что, на взгляд специалиста, было грамотной политикой.

В то же время, напомнил эксперт о российских реалиях, Центробанк, возглавляемый Набиуллиной, сократил кредитование на 700 миллиардов рублей, а также ограничил прирост ВВП на 0,5-1%. Ужесточение политики регулятора грозит отечественной экономике "резкой посадкой" в новом году, передает URA.ru.

Подобные риски, считают отраслевые эксперты, достаточно серьезны. Хотя бы из-за того, что рост экономики во многом теперь определяется потенциалом восстановления после ковида (который теперь исчерпан), ужесточением кредитно-бюджетной политики и стабилизацией на рынках сырья. Таким образом, экономическая динамика столкнется с "торможением".

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в бюджете на 2022 год планируется выкачать из экономики страны больше денег, чем вернуть ей обратно по госфинансированию. Профицит составит 1,4 трлн рублей.

В условиях низких темпов развития экономики в стагнации окажутся не только доходы населения. Если Россия не может догнать среднемировые показатели, это означает и то, что страна теряет свою значимость в мире, отмечает источник.

Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач полагает, что даже высокие темпы восстановления РФ в этом году в 4,7% будут несравнимы со среднемировыми в 5,9. В дальнейшем ожидается, что рост мировой экономики составит примерно 3,8 процента в год. А Российская Федерация, полагают эксперты, не достигнет этого уровня даже в самых оптимистичных прогнозах кабмина и Центробанка. 

Источник: Независимая газета ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость315723
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игорь
а всего то и надо - УРАВНЯТЬ доходы всех людей))
и не будет ни бедных ни богатых а будет жизнь счастливая для всех
Кажется, некто, по фамилии Шариков из небезизвестного приизведения, уже именно так формулировал эту мысль. И что из этого вышло? Боюсь, что Шариков - это ваш уровень, игорь?
игорь
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а всего то и надо - УРАВНЯТЬ доходы всех людей))
и не будет ни бедных ни богатых а будет жизнь счастливая для всех
Гость from USA
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свою мировую значимость раша давно потеряла. это "Нигерия в снегах"
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