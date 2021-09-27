Фракция будет оказывать давление на власти для запуска проекта

"Альтернатива для Германии" намерена и в дальнейшем оказывать поддержку проекту "Северному потоку – 2" для его ввода в эксплуатацию, о чем сообщил сопредседатель немецкой фракции Тино Крупалла в интервью для российских журналистов.

Политик указал, что газопровод имеет стратегическое значение для энергетической сферы Германии и дает возможность для получения энергоресурсов по выгодной цене. Поэтому партия отвергает критику, которая доносится в адрес газопровода со стороны противников его запуска.

Крупалла также выразил надежду, что решение по проекту не подвергнется изменениям после утверждения нового состава федерального правительства Германии. Более того, партия намерена оказывать давление на кабмин, в независимости от политической принадлежности будущего канцлера.

Пока что в фракции не знают, кто займет пост главы правительства ФРГ. Однако ставить крест на "Северном потоке – 2", добавил Крупалла, было бы последним решением из самых недальновидных.

Сопредседатель "Альтернативы" также добавил, что фракция намерена лоббировать "Северный поток – 2" в бундестаге.

По словам Крупаллы, "Альтернатива" нацелена на налаживание диалога Берлина с Москвой. Партия считает, что отношения между Германией и Российской Федерацией в конечном итоге "достигли дна", из-за чего фракция стремится к предотвращению очередной "холодной войны".

Напомним, АдГ является политической партией ультраправого толка с антимигрантским и евроскептическим уклоном. По итогам выборов она получила 83 места в новом составе бундестага.