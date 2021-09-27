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Акции российской компании "Газпром" поднялись до максимума последних 12 лет. Утром в понедельник, 27 сентября, на Московской бирже давали 350 руб. 40 коп. за одну акцию. Это на 1,7% дороже, чем на предыдущих торгах.
Дороже всего бумаги российского монополиста стоили 22 мая 2008 года – тогда давали 369,5 руб. за штуку, пишет "Интерфакс".
Ранее стало известно о завершении крупного проекта "Газпрома": строительстве экспортного газопровода "Северный поток-2", предназначенного для поставок из РФ в ФРГ до 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас трубопровод проходит процедуру сертификации. При этом сейчас Европа испытывает колоссальные трудности по заполнению газовых хранилищ сырьем накануне зимы. "Газпром" свои контрактные обязательства выполняет, но направлять в ЕС дополнительные объемы газа через транзитные страны отказывается.
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