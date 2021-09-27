Бензиновые драки: у британцев сдают нервы из-за кризиса в стране - видео

Бензиновые драки: у британцев сдают нервы из-за кризиса в стране - видео
Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Местные жители пытаются в панике запастись топливом

В Великобритании вспыхнул кризис топлива – вслед за ценами на газ возник бензиновый дефицит. Поводом стало заявление представителей нефтяных компаний о закрытии автозаправочных станций на временный период, а также сокращении поставок бензина.

Жители королевства поддались паническим атакам и решили раскупать топливо про запас – у АЗС выстроились очереди на километры автомобилей. Некоторые сильно нервничают и готовы лезть в драку за литр бензина.

Как пишут СМИ, проблемы заключается не в топливных запасах, с которыми в Великобритании нет проблем. Горючее попросту некому развозить. В стране уже успели во всем обвинить Brexit и коронавирус, передает 5-tv.ru

Как пишет РИА "Новости", история началась с решения местного нефтегазового гиганта BP ограничить перевозки топлива на свои заправки по причине дефицита рабочего персонала – компания недосчиталась водителей. Местные СМИ сообщали, что Лондон планирует закрыть проблему с помощью привлечения военнослужащих. Минтранс обещает разрешить ситуацию в кратчайшие сроки.

Однако призывы правительства не поддаваться панике не сработали: местные жители выстроились в очередях на АЗС. На опубликованном видео можно заметить, как стоящие в очереди водители выясняют отношения на кулаках.

В июле представители Ассоциации автоперевозчиков сообщили, что в Великобритании наблюдается нехватка ста тысяч водителей – многие покинули Соединенное Королевство после Brexit, а сотни водителей до сих пор остаются в ожидании сдачи тестов на водительские права. Эта процедура была осложнена локдауном, который ввели из-за пандемии.

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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