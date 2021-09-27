США не дадут рублю поднять голову

США не дадут рублю поднять голову
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com

Российский рубль чувствовал себя на минувшей неделе, мягко говоря, не очень. За прошедшие семь дней российская валюта то проваливалась по отношению к доллару до уровня 73,6 руб/$, то изо всех сил пыталась отыграть утраченные позиции.

Столь неспокойное поведение рубля в эти дни вполне объяснимо. Эксперты не исключают, что относительно спокойным временам для российской валюты уже скоро может прийти конец.

Пора заканчивать это безобразие…

Причины опасений относительно стабильности рубля в ближайшей перспективе вполне понятны, и уходят корнями далеко за пределы РФ. По сути, речь идет об изменении глобального финансового климата, на который наконец-то решилась Федеральная резервная система (ФРС) США, являющаяся единственным эмитентом и повелителем главной мировой валюты – американского доллара.

Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com

В ходе минувшей недели стало ясно, что после полутора лет нулевых процентных ставок и политики заливания мира зелеными деньгами, ФРС начинает готовиться к обратному процессу.

Программу выкупа активов на свеженапечатанные Федрезервом деньги (QE), благодаря которой с начала пандемии на мировые рынки было вылито порядка 4 триллионов долларов, скорее всего, будет свернута.

В настоящее время ФРС ежемесячно вкачивает в мировые рынки по 120 млрд долларов, выкупая государственные облигации и ипотечные бумаги. Однако, это уже привело к ускорению инфляции, невиданному со времен администрации Рейгана. Из чего, аналитики делают справедливый вывод, что наводнение мира долларами закончится достаточно скоро.

В минувшую среду, в ходе заседания комитета по открытому рынку FOMC ФРС приняла решение не поднимать ставку по федеральным фондам, а сохранить ее без изменений в диапазоне 0-0,25% годовых. При этом, ФРС обратила внимание на дальнейший рост показателей экономической активности, занятости в экономике США, а также "повышенную инфляцию". В этой ситуации FOMC считает, что вскоре может потребоваться снижение темпов покупки активов, отмечается в итоговом релизе встречи.

Дальше больше: как заявил на итоговой пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл, сокращение QE "может произойти уже на следующем заседании", после чего ФРС приступит к повышению процентных ставок.

Это означает, что первыми жертвами стратегического изменения американской денежно-кредитной политики станут валюты развивающихся стран, включая российский рубль.

Рублю придется не сладко

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева ужесточение кредитно-денежной политики ФРС приведет к росту доходности американских гособлигаций, которые во всем мире считаются одним из самых стабильных и надежных средств инвестирования. Это повлечет за собой приток средств инвесторов в эти активы, тогда как с развивающихся рынков (включая российский) капиталы начнут уходить. Это означает снижение курса рубля к доллару и евро, хотя и сказать, в каком конкретно диапазоне это будет происходить, крайне сложно.

Станет ли все это шоком для рубля, и сколь глубоким будет его падение?

Ответить на этот вопрос достаточно сложно, так как помимо "упражнений" ФРС со ставками и долларом, на курс российской валюты влияют и другие значимые факторы.

"На курс рубля будут оказывать влияние политика ФРС, общая ситуация на фондовых площадках в мире, динамика пандемии и восстановления экономик развитых стран, а также котировки нефти, – пояснил "Утру.ру". Артем Деев. – Ни один из этих факторов точному прогнозированию не поддается, поэтому и сказать, где окажется российский рубль через какое-то время, сказать сложно".

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Не забывайте про COVID

По мнению аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, не стоит забывать и о других важных факторах, влияющих на судьбу доллара и действия ФРС. Завершение программы выкупа активов, безусловно, окажет влияние на мировой фондовый рынок, но инвесторы давно готовятся к такому решению регулятора. Это значит, что повышение ставки не станет для них шоком, то есть, падение курса рубля в этом случае вряд ли будет обвальным. С другой стороны, на пользу рубля работает другой не менее важный фактор – топливно-энергетический.

"Нужно понимать, что основной фактор ослабления и укрепления российской валюты связан с нефтяными котировками – чем дороже нефть и выше на нее спрос, тем крепче курс рубля, – пояснил "Утру.ру" Денис Бадьянов. – На сырьевой рынок, в свою очередь, оказывают влияние несколько факторов – решения стран ОПЕК+ относительно сокращения или увеличения добычи нефти, а также внешний фон на мировом рынке и ситуация с коронавирусом. Чем быстрее распространяется заболевание – тем меньше инвесторов интересуются топливным рынком".

А еще нас ждет разгул инфляции

Надо признать, что сама по себе динамика курса рубля мало волнует россиян. Для них важнее, как движение курса будет сказываться на стоимости потребительских товаров и услуг. И здесь общие прогнозы выглядят еще более безрадостно.

Учитывая импортозависимый характер российского потребления, ослабление рубля внесет свой немалый вклад в общий рост цен. Здесь против рядового потребителя будут одновременно играть, как действия американского Федрезерва, так и собственного ЦБ.

"Динамика инфляции в РФ зависит от денежно-кредитной политики ЦБ РФ (ключевая ставка будет расти), от соотношения доли экспорта и импорта (чем выше доля импорта, тем больше влияния мировой инфляции на наши внутренние процессы), – говорит Артем Деев. – Судя по тому, что глобальная инфляция даже не думает останавливаться (в мире растут цены абсолютно на все), в России будут те же процессы. Дополнительно стимулировать рост инфляции будут внутренние факторы (увеличение стоимости ЖКХ, топлива, рост затрат производителей и т.д.). Минфин и ЦБ РФ пересматривают прогнозы по инфляции в этом году, и речь идет о том, что среднегодовая официальная инфляция может быть на уровне выше 6%, вместо целевых 4%".

В каких пределах окажутся значения реальной инфляции для населения догадаться также нетрудно.

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

Гость315767
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Экспортёры всегда стремятся "уронить" местную валюту, чтобы увеличить доходы от продаж в "твёрдой" валюте, поэтому рубль никогда не будет расти, А жертвы- это население стран, откуда всё качают. Американцы не причем.
Гость from USA
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Мойдодыр
Будут гадить янки и наибулина им поможет в этом!
потому что у Эльвиры Сахипзадовны начальство сидит в Нью-Йорке. Она и сама из США.
С добрым утром !
Гость from USA
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То пендосы виноваты у россиян, то евреи. А что вам доллар, краснорылые ?
у вас же срепный рубль ? или рубль это не совсем валюта, да ?
:)))
Мойдодыр
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Будут гадить янки и наибулина им поможет в этом!
М
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Гость 374857
Конечно, кому нужна ядерная держава с развитой экономикой , которая способна спалить континент противника в считаные секунды. Будут гадить, янки всю истрию гадят, от этого и разбогатели, но к сожалению только олигархи истощающие азию, обычные же работяги, вкалывают по 40 лет от зари до зари что бы отдать кредит за одноэтажный сарайчик. А нищих в стране 40 млн, это 10,5 % всего лишь на 3 процента меньше чем в РФ.
янки лишь инструмент в руках глобальн (еврейских) корпораций,их охраняемый отдельно стоящ остров (материк)
переделывают мир и экономику именно эти кланы с помощью денег вкачанных в сша и их гегемонию
лостаточно посмотреть на качественный состав населения сша,лишь благодаря выкачиванию умов из остальн мира америка удерживает небольшое лидерство.основн часть населения-люмпены и оборванцы живущие впроголодь и в палатках,им явно не до гегемонии сша в мире
то же самое и в европе
словом мы все живем во время слома прежних социальн и экономич условий в мире именно глобальным бизнесом
Гость 374857
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Конечно, кому нужна ядерная держава с развитой экономикой , которая способна спалить континент противника в считаные секунды. Будут гадить, янки всю истрию гадят, от этого и разбогатели, но к сожалению только олигархи истощающие азию, обычные же работяги, вкалывают по 40 лет от зари до зари что бы отдать кредит за одноэтажный сарайчик. А нищих в стране 40 млн, это 10,5 % всего лишь на 3 процента меньше чем в РФ.
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