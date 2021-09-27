В ведомстве сообщили, что идею необходимо доработать

Министерство финансов одобрило план по переводу накопительной части страховых выплат, механизм которых заморожен с 14 года, в формат негосударственного пенсионного обеспечения по единым правилам. 24 сентября глава ведомства Антон Силуанов провел совещание, по итогам которого Минфин согласился на перевод накоплений в систему с частным пенсионным обеспечением.

В зависимости от желания гражданина перевод можно осуществить полностью путем оформления договора с негосударственным пенсионным фондом. По информации "Ъ", правительственные чиновники, участвовавшие в обсуждении, назвали проект "Планом Б".

Средства между фондами будут переводиться по аналогии с банками по депозитам, когда клиент разрывает договор с одной организацией и заключает новой с другой, куда и переводит средства, чтобы в дальнейшем воспользоваться ими в безналичной форме.

В единых правилах неправительственных фондов также говорится о неснижаемом остатке, который соответствует первоначальному взносу. Идею, однако, будут в дальнейшем дорабатывать: не прекращаются дискуссии вокруг стимулирующих мер, налогового вычета и софинансирования. Именно эти факторы, считают отраслевые специалисты, имеют принципиальное значение для успеха перезапуска пенсионного страхования.

Как отмечает источник, вопрос о пенсионных накоплениях, которые сейчас находятся в ПФР, остается предметом дискуссий. Его намерены решить после проведения необходимых консультаций с ВЭБ.РФ, под управлений которой остается основная часть указанных средств. Министр также попросил проработать вопрос с вычетом (изначально его предлагали сформировать на уровне 6% от дохода) и софинансировании, а также начальном бонусе для "новичков".

Как отмечает источник, еще в 2014 году Силуанов сообщил, что никто не собирлся возвращать замороженные пенсионные накопления – эти деньги ушли на Крым и принятие антикризисных мер.