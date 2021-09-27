В Старом Свете нашлась компания, которая получила больше всего прибыли от сложившейся ситуации на топливном рынке, чем даже "Газпром"

Больше всего в выигрыше от рекордных цен на газ в Европе оказались две страны континента – Россия и Норвегия. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 27 сентября.

По данным агентства, норвежская Equinor вместе с российским "Газпромом" обеспечивают 60% потребностей Евросоюза в голубом топливе.

"Быстрый рост цен на газ произошел в наилучший исторический период для Equinor", – заявил экономист компании Эйрик Вэрнесс.

Аналитики Reuters полагают, что норвежская компания может быть даже в лучшем положении, чем российский монополист. Equinor готов продавать более половины сырья спотовым клиентам, причем 70% от этого объема уйдет по ценам на сутки вперед.

"Газпром" сейчас сбывает 56% голубого топлива на сутки или на месяц вперед, еще 31% – по ценам на следующий квартал, сезон или год. Источники в концерне сообщили, что четверть продаж, или 10% поставок на континент, приходятся на спотовый рынок.



Рост цен произошел спустя 20 лет после того, как ЕС либерализовал свой рынок газа, что привело к переходу на более краткосрочные и гибкие контракты, основанные на ценах на голубое топливо, торгуемых на биржах или хабах, подчеркивается в материале.

Данный шаг помог расширить поставки, которые теперь включают газ из США и Катара. Также это означало, что традиционные поставщики – российский "Газпром" и норвежский Equinor – отказались от долгосрочных договоров, которые тесно увязывали цены с нефтью.

Новые, более гибкие соглашения приносили пользу европейским пользователям, когда изобилие запасов удерживало цены на низком уровне. Однако за последнее время стоимость газа в Европе взлетела на 300%, что привело к неприятным последствиям для сегодняшнего ужесточения рынка: в частности, несколько британских поставщиков энергии уже обанкротились, а европейские домохозяйства сталкиваются с большими счетами в зимний сезон.

Приспосабливаясь к рыночным изменениям, Equinor и Газпром открыли торговые центры, увеличивая свои доходы на нестабильных рынках, резюмирует агентство.

Добавим, за последние пару недель разные деятели из Старого Света сыпали обвинениями в адрес Москвы, надувая в уши европейцам историю о том, что в рекордном росте цен на газ виновата якобы РФ. Дошло до того, что страны Прибалтики и Польша потребовали наложить на Россию новые санкции, а испанские деятели сочинили тайный план "газовой войны" с Москвой.

В свою очередь, российский политики периодически пытаются утихомирить европейских оппонентов с их необоснованными претензиями.

