Россию лишили обещанного права на борьбу за создание нового блока местной АЭС

Чехия забрала у России право на участие в тендере по строительству на юго-востоке своей страны нового блока АЭС "Дукованы". Официальный запрет подписал глава государства Милош Земан, сообщает Чешское ТВ.

Теперь по закону к строительству и будущей эксплуатации могут быть допущены технологии только тех стран, которые вошли вмеждународный договор о госзаказах 1996 года. Россия этот документ не подписывала. Впрочем, как и Китай, который также лишился возможности расширить для чехов АЭС.

"Дукованы" была построена в конце 1980-х по советскому проекту. Тендер на создание нового блока стартует в конце этого года, само строительство – через восемь лет. На расширение АЭС приблизительно потратят до $7,3 млрд, пишет РИА "Новости".

От России свои силы должен быть попытать "Росатом", который считался главным претендентом на этот контракт. Теперь победителя будут выбирать из компаний Южной Кореи, США и Франции.

Власти Чехии же сочли участие Москвы и Пекина потенциальной угрозой безопасности для своего государства. Особенно громко подобные высказывания в адрес России звучали весной 2021 года после того, как в Праге бездоказательно возложили вину за взрывы на складе с оружием во Врбетице на Москву. Инцидент произошел в 2014 г., официальное расследование идет до сих пор. Однако чешские политики уверены, что существует лишь одна версия произошедшего, по которой все случилось якобы из-за работы российских спецслужб.