Чехия отомстила России за взрывы на складе во Врбетице

Чехия отомстила России за взрывы на складе во Врбетице
Милош Земан. Фото: Katerina Sulova / CTK / www.globallookpress.com
Россию лишили обещанного права на борьбу за создание нового блока местной АЭС

Чехия забрала у России право на участие в тендере по строительству на юго-востоке своей страны нового блока АЭС "Дукованы". Официальный запрет подписал глава государства Милош Земан, сообщает Чешское ТВ.  

Теперь по закону к строительству и будущей эксплуатации могут быть допущены технологии только тех стран, которые вошли вмеждународный договор о госзаказах 1996 года. Россия этот документ не подписывала. Впрочем, как и Китай, который также лишился возможности расширить для чехов АЭС. 

"Дукованы" была построена в конце 1980-х по советскому проекту. Тендер на создание нового блока стартует в конце этого года, само строительство – через восемь лет. На расширение АЭС приблизительно потратят до $7,3 млрд, пишет РИА "Новости".  

От России свои силы должен быть попытать "Росатом", который считался главным претендентом на этот контракт. Теперь победителя будут выбирать из компаний Южной Кореи, США и Франции. 

Власти Чехии же сочли участие Москвы и Пекина потенциальной  угрозой безопасности для своего государства. Особенно громко подобные высказывания в адрес России звучали весной 2021 года после того, как в Праге бездоказательно возложили вину за взрывы на складе с оружием во Врбетице на Москву. Инцидент произошел в 2014 г., официальное расследование идет до сих пор. Однако чешские политики уверены, что существует лишь одна версия произошедшего, по которой все случилось якобы из-за работы российских спецслужб. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость315814
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Гость313688
Ну Францию опять побреют)))) На Корею пшикнут.... Кто остался на трубе??? )))) А И Б сидели на трубе....
Что-то реклама чешкого пива на российском ТВ резко возрасла. Не хотят, похоже, россияне чешкое пить.
Гость313688
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Ну Францию опять побреют)))) На Корею пшикнут.... Кто остался на трубе??? )))) А И Б сидели на трубе....
Гость from USA
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для рассеи это безусловно "успех"
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