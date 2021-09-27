Европейцы настроились на катастрофу из-за "Газпрома"

Европейцы настроились на катастрофу из-за "Газпрома"
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Помимо газа, в ЕС растут цены на электроэнергию

Подскочившие рыночные цены на газ в Европе бьют по карману жителей стран, которые вроде бы не нуждаются в закупках голубого топлива, поскольку из-за газа повышается стоимость электричества. На это указал консультант по энергетическому рынку компании Shepherd Energy Арне Эстерлин.

В частности, в Швеции 1 кВт обходится в 150 эре (около 12 рублей), хотя в стране нет электростанций, работающих на газе, пишет шведское издание Svenska Dagbladet со ссылкой на эксперта. В Норвегии сейчас тоже самые высокие цены на электричество в Скандинавии, хотя эта страна "просто купается в дешевой гидроэнергии".

Частично в сложившейся ситуации виноват, по оценке аналитика, массовый отказ европейских стран от атомной энергии, а также повальное увлечение ветряной и гидроэнергетикой. Ведь получается, когда нет ветра или мало осадков, энергорынок страдает. Обычно на замену приходит газ, но в этом году СПГ США уходит в Бразилию. Но хуже всего, по мнению эксперта, себя ведет Россия:

"Российский "Газпром" стал предлагать меньше газа, особенно по той газотранспортной системе, что идет через Украину. На октябрь РФ забронировала необычайно небольшой объем транзитных мощностей",

– указывает аналитик. В связи с этим он опасается, что европейцев ждет очень трудная зима: и чем холоднее будет погода, тем катастрофичнее ситуация.

"Мы все ближе и ближе подходим к краю",

– предупредил Арне Эстерлин, допустив, что страны ЕС могут прибегнуть к отключению электричества из-за дефицита топлива.

Россия, со своей стороны, отвергает все претензии, связанные с ростом цен на газ, хотя действительно отказывается покупать у Украины дополнительные объемы транзита. Критикам Москва напоминает, что "Северный поток-2" начинали строить совсем в иных экономических и политических условиях, поэтому газопровод к европейскому кризису отношения не имеет.

Как стало известно, акции "Газпрома" сейчас заметно подорожали. При этом эксперты отмечают, что в Европе тоже есть компании, которым на руку нынешняя ситуация на рынке газа.

Источник: ИноСМИ
Николай ВИКТОРОВ

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