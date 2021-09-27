Украина обиделась на Венгрию за сотрудничество с Россией

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Незалежные до глубины души задеты действиями Будапешта

Несмотря на антироссийские настроения, распространяющиеся в странах Запада, многие государства готовы трезво смотрят на ситуацию и не хотят терять контакты с таким серьезным партнером как Россия. Так, Венгрия подписала новый контракт с нашим "Газпромом", чем не на шутку разозлила Украину.

Представители киевских властей уже поделились своим негодованием. В местном МИДе заявили, что разочарованы решением Будапешта. Там считают, что венгры подписали контракт с российским энергетическим гигантом в обход интересов Незалежной.

При этом украинцы готовы бороться за свои "права" и будут оспаривать российско-венгерское соглашение в Еврокомиссии.

Стоит отметить, что речь идет о действительно крупном контракте. "Газпром" и венгерское государство подписали пятнадцатилетнее соглашение на поставку голубого топлива с ежегодным объемом в 4,5 миллиарда кубометров газа, пишет РИА "Новости".

Источник: МИД Украины ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость315814
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" венгры подписали контракт с российским энергетическим гигантом в обход интересов Незалежной." Ой, опеть у нэзалежалой разрешение не спросили.
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