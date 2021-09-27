Прямой договор Будапешта и "Газпрома" перепугал незалежных

Сегодня, 27 сентября, стало известно о подписании крупного российско-венгерского контракта на поставки голубого топлива. Заключение такого договора серьезно опечалило Украину. Там привыкли зарабатывать в роли транзитера и не хотят лишаться легких денег. В своих опасениях Киев дошел до того, что не исключает полную остановку транзита голубого топлива в Венгрию.



Такое мнение озвучил руководитель компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон. Бизнесмен сильно переживает, что газотранспортная система Незалежной останется без серьезного источника дохода.

На Украине смекнули, что российско-венгерский договор может, как минимум, значительно сократить транспортировку газа в Венгрию через украинские земли. А может и полностью прекратить такие поставки. Своими переживаниями высокопоставленный украинец поделился на личной странице в социальной сети "Фейсбук".

Макогон отметил, что считает такие действия "борьбой" Кремля с Украиной. В будущем, с запуском российской газовой магистрали "Северный поток – 2" ситуация может серьезно ухудшиться, уверен незалежный.

В украинском МИД уже заявили, что решение Венгрии якобы является исключительно политическим и экономически необоснованным шагом, который был сделан "в угоду Кремлю", отмечает телеканал "360".

Напомним, украинская сторона объявила о том, что будет защищать свои "права и интересы" по этому вопросу в Еврокомиссии. По мнению представительницы российского МИД Марии Захаровой, подобного рода действия являются ничем иным, как "доносом на соседей по случаю зависти".