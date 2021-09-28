На рынке установлен исторический рекорд

Стоимость газа на европейских фючерсах побила рекорд – впервые в истории цена за тысячу кубометров превысила $1000. Об этом стало известно сегодня, 28 сентября.

При этом, отмечает источник, европейские фьючерсы днем ранее выросли уже на 10 процентов, остановившись вечером на отметке в 940 долларов за 1 тыс. кубометров.

Тем временем стоимость одного барреля нефти марки Brent в ноябрьских поставках превысила отметку в 80 долларов, о чем свидетельствуют данные торгов по состоянию на текущий вторник. Таким образом, на рынке побит рекорд впервые с октября 2018 года, передает РИА Новости.