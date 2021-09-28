Британскую армию привели в повышенную готовность на фоне топливного кризиса в стране

Британскую армию привели в повышенную готовность на фоне топливного кризиса в стране
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Минобороны решило мобилизовать личный состав для решения проблемы

Правительство Великобритании привело в состояние повышенной готовности военнослужащих для решения кризиса с поставками топлива в стране. Об этом накануне сообщили в пресс-службе кабмина.

Так, Лондон решил привлечь личный состав, чтобы выйти из ситуации с дефицитом водительского персонала, с которым государство столкнулось на фоне Brexit и коронавирусной пандемии. Военных водителей, которые занимаются перевозками автомобильных цистерн, призовут на доставку бензина в критические пункты.

Для этого, указал кабмин, водителей обяжут пройти спецподготовку перед выполнением задачи. Отмечается, что такая процедура необходима для выхода из "затруднительных обстоятельств" в ходе маршрута следования.

"И мужчины, и женщины из нашей армии готовы оказать помощь в снижении уровня транспортной нагрузки в наиболее ощутимых местах. По этой причине я решил санкционировать приведение личного состава в состояние повышенной готовности", – заявил глава Министерства обороны Бен Уоллес.

При этом в правительстве заявили, что принятые меры работают – со стороны населения наблюдается возвращение к прежним покупательским привычкам. Для сохранения позитивной тенденции Лондон решил перевести военных водителей в "режим ожидания" – фактически личный состав будет задействован в случае необходимости.

"Эта дополнительная мера поможет предотвратить дальнейшие сбои", – говорится на сайте британского правительства.

Напомним, в июле местная Ассоциация автоперевозчиков заявила о нехватке порядка 100 тыс. водителей. Рабочий отток произошел из-за массовой миграции из страны после Brexit и введения новых правил для сдачи тестов на права, из-за которых водители находятся на простое. Продедура осложнена локдауном. В стране наблюдаются перебои с поставками бензина – у заправок скапливаются очереди, некоторые водители лезут в драку.

Источник: gov.uk ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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