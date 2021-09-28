Стоимость акций трех российских компаний достигла рекорда

Стоимость акций трех российских компаний достигла рекорда
Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/www.globallookpress.com
Топливные гигинты страны стали одними из важнейших предприятий на мировой арене

Ситуация на мировом топливном рынке продалжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды – цены на акции сразу трех российских нефтяных компаний обновили исторический максимум.

Акции нефтяного российского гиганта ЛУКОЙЛ доросли до 7 055,5 рублей, показав рост на 0,89%. Позже, однако, цена стабилизировалась на отметке в 7 048 рублей. Инцидент на рынке произошел на фоне укрепления стоимости декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent до $ 79,59 за баррель. 

Второй исторический рекорд установлен также и для цен на акции "Газпром нефти". Из роста стоимости энергоностилей, купить ценные бумаги во время открытия торгов можно было за 484,6 рублей. Потом цена стабилизировалась на уровне 479 рублей, подорожав на 1,24%. 

Рекордный рост показала и стоимость акций "Роснефти" – с прошлой биржевой сессии они увеличились в цене на 1,27% до 635,5 рублей. 

На фоне возросшей стоимости акций российских нефтегигантов индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум и поднялся выше 4100 пунктов.

Источник: Investing.com ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Любитель сальца
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я чуть сейчас не обои, с ролся от гнева ! Имейте совесть, у нас санкции в мечтах, что мост упадёт, что революция от воров спасёт, что рашка развалится, а тут то с Венграми контракт на 15 лет по газу, теперь еще акции влзетают и нефть дорожает. аааа, здохните !
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