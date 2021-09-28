Топливные гигинты страны стали одними из важнейших предприятий на мировой арене

Ситуация на мировом топливном рынке продалжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды – цены на акции сразу трех российских нефтяных компаний обновили исторический максимум.

Акции нефтяного российского гиганта ЛУКОЙЛ доросли до 7 055,5 рублей, показав рост на 0,89%. Позже, однако, цена стабилизировалась на отметке в 7 048 рублей. Инцидент на рынке произошел на фоне укрепления стоимости декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent до $ 79,59 за баррель.

Второй исторический рекорд установлен также и для цен на акции "Газпром нефти". Из роста стоимости энергоностилей, купить ценные бумаги во время открытия торгов можно было за 484,6 рублей. Потом цена стабилизировалась на уровне 479 рублей, подорожав на 1,24%.

Рекордный рост показала и стоимость акций "Роснефти" – с прошлой биржевой сессии они увеличились в цене на 1,27% до 635,5 рублей.

На фоне возросшей стоимости акций российских нефтегигантов индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум и поднялся выше 4100 пунктов.