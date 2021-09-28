Прокачка российского газа через Белоруссию упала в два раза

Прокачка российского газа через Белоруссию упала в два раза
Фото: PAO NOVATEK / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Показатель опустился до уровня бронирования польского транзита

Поток голубого топлива, поступающего по газопроводу "Ямал-Европа", сократился 28 числа более чем на 50 процентов в сравнении с показателем, зафиксированным днем ранее, 27 сентября. Об этом сообщает газотранспортный оператор ФРГ Gascade.

Согласно приведенным данным, на входе в ФРГ поток топлива был выявлен на уровне менее полутора миллионов кубометров в час. При этом показатель, зафиксированный в минувший понедельник, составил 3,4 миллиона.

Как пишет "Интерфакс", новый показатель практически достиг бронирования российским газовым гигантом "Газпромом" польского участка "Ямал-Европа" на октябрь – он составил 1,3 миллиона кубов в день.

Напомним, протяженность транснациональной магистрали "Ямал-Европа", идущей в экспортном направлении из Российской Федерации, превышает две тысячи километров. Мощность трубопровода составляет 33 миллиарда кубов в год. Собственником участка в Польше протяженностью в 683 километра выступает EuRoPol Gaz, который является транзитером. управляемым местной национальной компанией Gaz-System.

Долгосрочное соглашение "Газпрома" на перекачку через польскую территорию прекратило действовать в 2020 году. После этого распределение мощностей осуществляется в порядке аукционного бронирования. 

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам в сфере энергетики Петр Наимский заявил, что Варшава ищет замену "Газпрому", а с 1 октября планируется осуществление поставок по  Baltic Pipe. Местные власти полагают, что таким образом достигнут независимости и будут получать газ, не пользуясь услугами российской компании.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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