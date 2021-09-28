Ведомство просит повысить лимит государственного долга или его приостановить, иначе невозможно выполнять обязательства правительства страны

Ресурсы Минфина США полностью исчерпаются уже после 18 октября, если Конгресс к этому времени не поднимет потолок государственного долга или не приостановит лимит заимствований, чтобы не допустить дефолта. Об этом бьет тревогу глава финансового ведомства Джанет Йеллен в письме американским законодателям. С документом можно ознакомиться на сайте министерства.

"Я пишу, чтобы дополнить мои предыдущие письма относительно лимита долга и предоставить дополнительную информацию о способности Министерства финансов продолжать финансировать операции правительства США", – говорится в послании Йеллен.

Она отметила, что в документе от 8 сентября попыталась объяснить, что денежные средства и чрезвычайные меры казначейства, скорее всего, будут исчерпаны "где-то в течение октября". Но тогда у ведомства не было последней информации, в том числе налоговых платежей от 15 сентября – крайним сроком начисления за третий квартал для юридических и физических лиц. И вот сейчас она может уточнить свой прогноз.

"Мы предполагаем, что казначейство, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры по увеличению или приостановке лимита долга к 18 октября. Мы ожидаем, что в этот момент у казначейства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Неизвестно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты", – вопиет глава Минфина.

Она подчеркнула, что "денежные потоки федерального правительства подвержены неизбежной изменчивости", поэтому существуют риски непредсказуемого сдвига даты исчерпания ресурсов вперед или назад.

Данная неопределенность усиливает "критическую важность" того, чтобы не ждать повышения или приостановления лимита долга. Полное доверие Соединенных Штатов не должны подвергаться риску, заметила министр.

Йеллен напомнила о предыдущих тупиковых ситуациях с лимитом долга, когда ожидание до последней минуты наносило "серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей", повышалась стоимость займов для налогоплательщиков, что негативно влияло на кредитный рейтинг США на долгие годы.

"Неспособность действовать быстро может также привести к существенным сбоям в работе финансовых рынков, поскольку повышенная неопределенность может усугубить нестабильность и подорвать доверие инвесторов", – констатировала глава ведомства.

Министр финансов призвала законодателей принять соответствующие меры как можно скорее.

Как напоминает "Интерфакс", в 2019 г. Конгресс заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. Таким образом, с 1 августа Минфин не смог привлечь средства за счет продажи гособлигаций, в результате чего ведомству пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя.

