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В последнее время в интернете российским пожилым гражданам пытаются навязать услугу по перерасчету пенсий за советский стаж. Однако такая переоценка пенсионных прав россиян, которые имеют трудовую историю до 2002 года и заставшие период СССР, массово прошла в 2009-ом. Об этом предупредили в отделении Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия.
"Этот процесс назывался валоризацией. Тогда специалисты ПФР провели огромную работу по пересчету пенсий жителей республики, в результате чего пенсионеры получили доплаты. С 2010 года пенсии стали назначаться уже с учетом валоризации. То есть весь советский стаж граждан учитывается, и необходимости в перерасчете пенсий сейчас нет", – подчеркнули специалисты ведомства.
Там отметили, что разные юрфирмы зачастую предлагают нашим пенсионерам за деньги произвести доплаты. Для этого они направляют запросы в Пенсионный фонд, где им и разъясняют, что соответствующий перерасчет уже давно как произведен.
"В итоге пенсионер просто отдает свои деньги за такие псевдоюридические услуги", – указали в ПФР.Ранее сегодня мы сообщали, что в наступающем октябре вступит в силу ряд изменений в законодательстве РФ, в том числе касающиеся социальной сферы. Так, будет произведена выплата пожилым гражданам страны возрастом от 80 лет в двойном размере – средства начислят через месяц после дня рождения лица в беззаявительном порядке.
О том, какие законы вступят в силу со следующего месяца - в материале "Утро.News"
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