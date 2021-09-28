Разные юрфирмы вытягивают деньги у пожилых граждан для перерасчета средств, что уже сделано в ПФР 12 лет назад

В последнее время в интернете российским пожилым гражданам пытаются навязать услугу по перерасчету пенсий за советский стаж. Однако такая переоценка пенсионных прав россиян, которые имеют трудовую историю до 2002 года и заставшие период СССР, массово прошла в 2009-ом. Об этом предупредили в отделении Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия.

"Этот процесс назывался валоризацией. Тогда специалисты ПФР провели огромную работу по пересчету пенсий жителей республики, в результате чего пенсионеры получили доплаты. С 2010 года пенсии стали назначаться уже с учетом валоризации. То есть весь советский стаж граждан учитывается, и необходимости в перерасчете пенсий сейчас нет", – подчеркнули специалисты ведомства.

Там отметили, что разные юрфирмы зачастую предлагают нашим пенсионерам за деньги произвести доплаты. Для этого они направляют запросы в Пенсионный фонд, где им и разъясняют, что соответствующий перерасчет уже давно как произведен.

"В итоге пенсионер просто отдает свои деньги за такие псевдоюридические услуги", – указали в ПФР.