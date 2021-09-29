В России уже давно существует и нарастает проблема изношенности коммунальных сетей

Если кто-то считает, что нынешние тарифы ЖКХ в России необоснованно завышены, то он глубоко заблуждается. На самом деле, они отнюдь не завышены, напротив, тарифы скорее недостаточны и их определенно не хватает для поддержания на плаву коммунальной инфраструктуры, достигшей, по словам коммунальщиков, критической степени износа.

А это значит, что их необходимо поднимать…

По крайней мере, так считает вице-премьер Марат Хуснуллин, давший на этой неделе соответствующее поручение Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС. Как сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник, близкий к правительству, кабмин рассматривает возможность роста тарифов выше уровня инфляции. Это необходимо, чтобы довести их до "экономически обоснованных" уровней.



Тарифы планируется устанавливать в зависимости от планов по ремонту и модернизации коммунальных сетей.

Экономика обоснует все

Итак, как утверждает источник "Известий", доведение тарифов до уровня "экономически обоснованных" обусловлено необходимостью совершенствования тарифного регулирования. И в этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции. Судя по всему, это должно касаться всех нынешних потребителей услуг ЖКХ. Для тех же, кто их повышения выдержать не в состоянии, Марат Хуснуллин поручил ведомствам проработать вопрос усиления адресной поддержки плательщиков.

"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ", – пояснили "Известиям" в аппарате вице-премьера.

Не исключено, что речь идет о расширении круга получателей субсидий через снижение максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи до 15%, а также компенсации льготникам трат сверх этой нормы.

Зачем это делается, и насколько подскочат тарифы?

Опрошенные "Утро.News" эксперты сходятся во мнении, что предложение Марата Хуснуллина в целом обосновано, и гражданам РФ действительно придется платить за "коммуналку" еще больше, чем сегодня.

По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, в России уже давно существует и нарастает проблема изношенности коммунальных сетей. При огромных территориях и расстояниях получается, что плановые ремонты или частичная замена инфраструктуры не помогает полностью избегать различных ЧП.

"В результате мы все видим, что в стране в последние годы растет количество техногенных аварий – изношенные трубы, провода, газовые коммуникации не выдерживают погодных условий и нагрузки, – пояснил Сигал "Утро.News". – Уже не первый год коммунальщики и поставщики ресурсов говорят о том, что необходима большая государственная программа по замене сетей во всей стране, так как порядка 70-80% инфраструктуры ЖКХ (построенной еще в СССР) ремонту не подлежит".

По его словам, именно этим и обосновано решение о повышении тарифов ЖКХ для граждан. В государственных масштабах, считает эксперт, на это понадобятся триллионы рублей, а работа по замене сетей займет многие годы.

"При этом стоит понимать, что это в интересах населения, так как новые коммуникации обеспечат нормальную поставку ресурсов в каждый дом, станет меньше аварий и разных ЧП, из-за которых, в первую очередь, страдают сами граждане. И наверняка рост тарифов будет плавным и небольшим, чтобы не увеличивать сверх меры нагрузку по ЖКХ для простых россиян", – сказал Павел Сигал.

Согласен с ним и заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик.

"Тарифы для населения в РФ более низкие, чем для бизнеса, - пояснил он "Утро.News". – Промышленные предприятия покрывают часть затрат на производство и поставку ресурсов населению, за счет чего государству и поставляющим компаниям удается удерживать тарифы на ЖКХ на сравнительно низких уровнях".

Он не исключает, что рост тарифов может составить свыше 10%, что действительно выше текущей инфляции (в сентябре она составила почти 7%). При этом, по мнению эксперта, наверняка это повышение будет происходить в несколько этапов и не будет резким. В любом случае, такие решения будут продуманными и постепенными, считает он.

"Государство, принимая решение об установлении тарифов, будет руководствоваться не только необходимостью проведения ремонтов и замены старой инфраструктуры коммунальных сетей, – говорит Юрий Баранчик. – Будут учитываться также динамика доходов населения, а правительство предлагает более активно предоставлять дотации малоимущим и наиболее уязвимым категориям граждан, чтобы компенсировать затраты на ЖКХ".

Насколько справедливо подобное решение в отношении тех, кто не относится к "наиболее уязвимым категориям", но при этом уже сейчас тратит на коммунальные расходы значительную часть семейного бюджета – вопрос открытый. Совершенно очевидно, что в результате этой "реформы", их затраты на ЖКХ окажутся еще выше. И изменить здесь что-либо уже вряд ли возможно.