Будущая коалиция в правительстве ФРГ сможет сорвать "Северный поток - 2" - СМИ

Будущая коалиция в правительстве ФРГ сможет сорвать "Северный поток - 2" - СМИ
Фото: Jens Büttner / ZB / www.globallookpress.com
Победившие на выборах левоцентристы хотят привлечь к себе на сторону "зеленых" и либералов

"Зеленые" могут объединиться в коалицию вместе со Свободной демократической партией Германии, выступив против проекта "Северный поток – 2" и получив реальную возможность его сорвать. Выборы в ФРГ принесли немало головной боли не только местным политическим элитам, но и России, которая опасается за сам проект, пишет британская газета The Telegraph.

Вместе с СвДП "зеленые" будут решать судьбу коалиций в бундестаге после победы социал-демократической партии. Первые два блока выступают против "Северного потока – 2" под геополитическим и экологическим предлогом. Укладка трубы была завершена еще в начале сентября, всего же на проект потратили порядка трех лет из-за задержек, вызванных европейской оппозицией и внешнеамериканским давлением.

Сейчас же, считает автор, будущее "Северного потока – 2" представляет туманным: недавно партии начали переговоры о формировании коалиции, которые, вероятнее всего, будут затянуты.

Лидер СДП Олаф Шольц заявляет о наличии мандата на политическое руководство Германией из-за победы на выборах, а Армина Ланшета призывают сложить полномочия из-за худших для ХДС результатов на выборах.

Немецкие СМИ же пророчат лидеру "Зеленых" Анналене Бербок кресло главы МИД – с учетом того, что политик все время выступала против "Северного потока – 2", переговоры между Москвой и Берлином в области энергетики будут после реализации такого сценария осложнены. Фракция набрала на выборах в парламент 15 процентов – вероятнее всего, считает Telegraph, Бербок займет высокий пост в кабмине, пишет URA.ru.

Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что выборы в Германии подтвердили проевропейские устремления Берлина.

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость 443311
Пожаловаться Ответить
Бедные рашисты уже 7 лет мечтают как приползут к ним Украина и Европа и будут просить о помощи. Европа и Украина посылают Россию все дальше и дальше , а она лезет со своими вонючими потоками. Ее в дверь, она в окно . Очень невоспитанный народ в России
Kl
Пожаловаться Ответить
Вот газ, вот труба, нужен газ - пожалуйста, покупайте за адекватные деньги и живите в тепле и комфорте. Не хотите - топите печки всякими энергетическими пакетами и морозьте ж о п ы задорого. Интересно, что выберут рядовые немцы?
Гость316549
Пожаловаться Ответить
Пока сидят летом при свете и в тепле, не задумываются о комфорте и всякие бредовые <цензура> вынашивают, но как только зимой свет и тепло пропадут, сразу мозги начнут работать в правильном направлении.
Гость378291
Пожаловаться Ответить
HI ! Вот хохо троллям хорошо , у них шаровары от таких новостей так раздуваются от метана , что топить можно и украину и польшу , и на германию если что хватит.Так немцы если шо, вот вам генераторы газа уже готовы к работе.
1
новости партнеров

Почему россиян ждет резкий рост тарифов ЖКХ

В России уже давно существует и нарастает проблема изношенности коммунальных сетей

Эрдоган летит просить Путина о помощи – Bloomberg

Ситуация в Сирии складывается не в пользу турецкой стороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей