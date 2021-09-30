Победившие на выборах левоцентристы хотят привлечь к себе на сторону "зеленых" и либералов

"Зеленые" могут объединиться в коалицию вместе со Свободной демократической партией Германии, выступив против проекта "Северный поток – 2" и получив реальную возможность его сорвать. Выборы в ФРГ принесли немало головной боли не только местным политическим элитам, но и России, которая опасается за сам проект, пишет британская газета The Telegraph.

Вместе с СвДП "зеленые" будут решать судьбу коалиций в бундестаге после победы социал-демократической партии. Первые два блока выступают против "Северного потока – 2" под геополитическим и экологическим предлогом. Укладка трубы была завершена еще в начале сентября, всего же на проект потратили порядка трех лет из-за задержек, вызванных европейской оппозицией и внешнеамериканским давлением.

Сейчас же, считает автор, будущее "Северного потока – 2" представляет туманным: недавно партии начали переговоры о формировании коалиции, которые, вероятнее всего, будут затянуты.

Лидер СДП Олаф Шольц заявляет о наличии мандата на политическое руководство Германией из-за победы на выборах, а Армина Ланшета призывают сложить полномочия из-за худших для ХДС результатов на выборах.

Немецкие СМИ же пророчат лидеру "Зеленых" Анналене Бербок кресло главы МИД – с учетом того, что политик все время выступала против "Северного потока – 2", переговоры между Москвой и Берлином в области энергетики будут после реализации такого сценария осложнены. Фракция набрала на выборах в парламент 15 процентов – вероятнее всего, считает Telegraph, Бербок займет высокий пост в кабмине, пишет URA.ru.

Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что выборы в Германии подтвердили проевропейские устремления Берлина.