Цена газа в Европе дважды побила рекорд за час

Цена газа в Европе дважды побила рекорд за час
Фото: Stefan Klein / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Стоимость голубого топлива подскочила за сутки сразу на 50 долларов

Утро 30 сентября на бирже выдалось жарким. Цена на голубое топливо дважды превысила ранее достигнутый максимум. Об этом говорят данные ICE Futures.

Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF, который является самым ликвидным хабом, сначала в 9 утра по Москве оказались на уровне $1050 за тысячу кубов сырья (накануне торги завершились именно на этой отметке). Спустя несколько минут цифра еще поднялась – до $1076. А затем к 9:47 по Москве подскочила до $1101.

Напомним, впервые в истории отметка в тысячу долларов за тысячу кубов газа на торгах была достигнута на прошлой неделе. Накануне, в среду, 29 сентября был побит этот рекорд – стоимость топлива поднялась до 1060 тысяч долларов. 

Такой расклад – еще в августе цена на газ была на уровне 500 долларов за тысячу кубов – связан с почти пустыми хранилищами в Европе, а также высоким спросом на топливо в Азии. 

В итоге Европа встала перед лицом энергетического кризиса накануне нового отопительного сезона. Западные СМИ уже пугают своих читателей тем, что европейцы будут замерзать зимой, и во всем винят, естественно, Россию. В Москве уже не раз объясняли, какую ошибку Европа допустила, что привела себя к такой плачевой ситуации. 

Это не мешает Европе, чтобы легче пережить надвигающийся энергетический кризис, просить у РФ больше угля, от которого она пытается отказаться, пишет Bloomberg. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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